Фонд кино отобрал фильмы для получения поддержки
Фонд кино закончил отбор картин, которые получат поддержку на безвозвратной основе. Средства получат 23 фильма от 10 кинокомпаний. В списке — экранизации сказок, драмы и военные фильмы, сообщается на сайте фонда.
Студии Никиты Михалкова «ТриТэ» на историческую драму «Куликовская битва» выделят 400 млн руб. и такую же сумму — на съемки сказки «Снежная королева».
«Централ Партнершип» получит средства для четырех картин:
- «Щелкунчик» (с Марком Эйдельштейном) от режиссера «Пророка» Феликса Умарова — 450 млн руб.,
- сиквел «Волшебника Изумрудного города» — 400 млн руб.,
- «Умка» с Павлом Прилучным, Мариной Кравец и Герасимом Васильевым — 200 млн руб.,
- «Битва за Москву» Игоря Копылова — 100 млн руб.
Поддержку получат «Холоп 3» (130 млн руб.) и «Последний богатырь: Колобок» (250 млн руб.) от «ВБД Груп». Компания также получит поддержку фильмов «Незнайка» (400 млн руб.) и «Золушка» (100 млн руб.). Фонд кино также выделит 300 млн руб. на сказку «Садко» и 200 млн руб. на семейное фэнтези «Чудо-юдо» от кинокомпании «СТВ».
Спин-офф «Сто лет тому вперед» под названием «Весельчак У» кинокомпании «Водород 2011» получит 450 млн руб. поддержки.На полнометражный фильм «Жил-был пес» (студия «МЕМ») с Павлом Прилучным, Никитой Колокривым и озвучивающим Волка Гошей Куценко выделят 100 млн руб.
В России Фонд кино и Минкульт являются основными государственными структурами, отвечающими за господдержку кинопроизводства. На 2024 год Минкульту было заложено 16,2 млрд рублей на финансирование кинематографии, из которых 9,4 млрд рублей пришлись на Фонд кино. Интерес государства к киноиндустрии возрастает, особенно в отношении продвижения традиционных ценностей и государственных интересов. Ожидается, что государственная поддержка будет сосредоточена на фильмах, где эти интересы прослеживаются явно.
В последние годы отечественная киноиндустрия активно занимается массовым производством киносказок, что связывается с импортозамещением Голливуда. Однако, несмотря на привлекательность этого жанра, есть тенденция к снижению посещаемости зрителями, а высокие сборы часто достигаются рекордными ценами на билеты в праздничные дни. Некоторые проекты, как, например, сказка «По щучьему велению», были запущены по давно написанным сценариям еще до пандемии.
Фонд кино также занимается поддержкой развития киноинфраструктуры. Например, в рамках нацпроекта «Культура» выделяются средства на модернизацию кинозалов в небольших населенных пунктах, с обязательным условием демонстрации не менее 50% отечественных фильмов. Помимо этого, Фонд кино совместно с Минкультом планирует открывать новые кинотеатры в новых регионах России.