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Роспотребнадзор признал пригодными для купания только три пляжа в Петербурге

По данным мониторинга Роспотребнадзора, лишь три пляжа в Петербурге соответствуют гигиеническим нормативам. Специалисты проверили пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В Северной столице безопасными признаны 1-е и 2-е Суздальские озера в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском.

Остальные водоемы Петербурга не соответствуют нормативам

Остальные водоемы Петербурга не соответствуют нормативам

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Остальные водоемы Петербурга не соответствуют нормативам

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Остальные водоемы Петербурга не соответствуют нормативам.

Кирилл Конторщиков

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