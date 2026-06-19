Роспотребнадзор признал пригодными для купания только три пляжа в Петербурге
По данным мониторинга Роспотребнадзора, лишь три пляжа в Петербурге соответствуют гигиеническим нормативам. Специалисты проверили пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В Северной столице безопасными признаны 1-е и 2-е Суздальские озера в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском.
Остальные водоемы Петербурга не соответствуют нормативам
Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ
Остальные водоемы Петербурга не соответствуют нормативам.