Курс доллара. Прогноз на 22–26 июня

Павел Бирюков,

главный экономист Валютный рынок не показал существенной реакции на скромный шаг снижения ключевой ставки На минувшей неделе рубль перешел к плавному ослаблению (до 10,8 руб./CNY) в условиях локального повышения юаневых ставок. Разворот на валютном рынке происходил на фоне снижения мировых цен на нефть (Brent — на 15% н/н, до $77–80 за баррель). При этом валютный рынок не показал существенной реакции на скромный шаг снижения ключевой ставки в 25 б. п., до 14,25%. На следующей неделе поддержку курсу может оказать подготовка экспортеров к налоговому периоду (29 июня). В этих условиях мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля сохранится в диапазоне 10,6–10,8 руб./CNY (72–74 руб./$).

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Рубль может получить некоторую поддержку от продажи валюты экспортерами На валютном рынке российский рубль показывает в пятницу умеренное ослабление, несмотря на повышение котировки Brent до $80,4 за баррель. Тем не менее рубль отступает к китайскому юаню на 0,17%, до 10,808 руб./CNY, к доллару США — на 0,44%, до 73,87 руб./$. На следующей неделе рубль может получить некоторую поддержку от продажи валюты экспортерами на фоне приближения очередного налогового периода, тогда как против рубля выступают более низкие цены на нефть по сравнению с теми, что наблюдались в предыдущие месяцы. На фоне разнонаправленных факторов рубль может колебаться в диапазонах 10,6–11 руб./CNY и 72–75 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне американского доллара — рост ожиданий по повышению процентных ставок ФРС На стороне российского рубля — все еще высокая ключевая ставка, несмотря на решение о ее снижении на 25 б. п. При этом национальная валюта может оказаться под давлением от перспектив снижения нефтяных цен на фоне мирного соглашения между США и Ираном. Тем временем на стороне американского доллара — рост ожиданий по повышению процентных ставок ФРС в обозримом будущем. В фокусе мировых рынков — экономическая статистика из США, которая показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице. В оценке траектории движения евро стоит обратить внимание на заявление представителей ЕЦБ о вероятности очередного повышения в июле процентных ставок в случае сигналов об инфляции за пределами рынка энергетики.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Доллар глобально укрепляется Рубль получил поддержку со стороны неожиданно более жесткого решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Тем не менее снижение мировых цен на нефть и расширение дисконтов на российские сорта играют против нацвалюты. Доллар глобально укрепляется из-за «ястребиных» сигналов из ФРС США, что также препятствует возвращению к локальным максимумам обменных курсов рубля.