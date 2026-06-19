Курс доллара. Прогноз на 22–26 июня
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил небольшим ослаблением позиций против ведущих мировых валют. В пятницу внебиржевой курс доллара вплотную поднимался до уровня 74 руб./$, но по итогам дня остановился на отметке 72,99 руб./$. Это лишь на 50 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Ослабление рубля вызвано падением цен на нефть на мировом рынке, что на горизонте двух месяцев приведет к уменьшению поступающей в страну валютной выручки. Поддержку национальной валюте оказало решение Банка России снизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (б. п.), до 14,25%, вместо ожидаемых рынком 50 б. п.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|72.50-74.50
|Банк Зенит
|74.00
|Банк Русский Стандарт
|73.00-75.00
|«Цифра банк»
|72.00-75.00
|Газпромбанк
|72.00-74.00
|Консенсус-прогноз *
|73.60
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Валютный рынок не показал существенной реакции на скромный шаг снижения ключевой ставки
На минувшей неделе рубль перешел к плавному ослаблению (до 10,8 руб./CNY) в условиях локального повышения юаневых ставок. Разворот на валютном рынке происходил на фоне снижения мировых цен на нефть (Brent — на 15% н/н, до $77–80 за баррель). При этом валютный рынок не показал существенной реакции на скромный шаг снижения ключевой ставки в 25 б. п., до 14,25%. На следующей неделе поддержку курсу может оказать подготовка экспортеров к налоговому периоду (29 июня). В этих условиях мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля сохранится в диапазоне 10,6–10,8 руб./CNY (72–74 руб./$).
Рубль может получить некоторую поддержку от продажи валюты экспортерами
На валютном рынке российский рубль показывает в пятницу умеренное ослабление, несмотря на повышение котировки Brent до $80,4 за баррель. Тем не менее рубль отступает к китайскому юаню на 0,17%, до 10,808 руб./CNY, к доллару США — на 0,44%, до 73,87 руб./$. На следующей неделе рубль может получить некоторую поддержку от продажи валюты экспортерами на фоне приближения очередного налогового периода, тогда как против рубля выступают более низкие цены на нефть по сравнению с теми, что наблюдались в предыдущие месяцы. На фоне разнонаправленных факторов рубль может колебаться в диапазонах 10,6–11 руб./CNY и 72–75 руб./$.
На стороне американского доллара — рост ожиданий по повышению процентных ставок ФРС
На стороне российского рубля — все еще высокая ключевая ставка, несмотря на решение о ее снижении на 25 б. п. При этом национальная валюта может оказаться под давлением от перспектив снижения нефтяных цен на фоне мирного соглашения между США и Ираном. Тем временем на стороне американского доллара — рост ожиданий по повышению процентных ставок ФРС в обозримом будущем. В фокусе мировых рынков — экономическая статистика из США, которая показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице. В оценке траектории движения евро стоит обратить внимание на заявление представителей ЕЦБ о вероятности очередного повышения в июле процентных ставок в случае сигналов об инфляции за пределами рынка энергетики.
Доллар глобально укрепляется
Рубль получил поддержку со стороны неожиданно более жесткого решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Тем не менее снижение мировых цен на нефть и расширение дисконтов на российские сорта играют против нацвалюты. Доллар глобально укрепляется из-за «ястребиных» сигналов из ФРС США, что также препятствует возвращению к локальным максимумам обменных курсов рубля.
Рубль по-прежнему реагирует на спрос и предложение в рамках торгового баланса
Рубль среагировал на решение ЦБ в рамках волатильности. Сейчас курс доллара легко меняется в течение дня на 50 коп. Собственно, в этих рамках он и изменялся в первой половине дня в пятницу. При текущем уровне ставок и структуре валютного рынка решение ЦБ по ставке на курс не влияет. Рубль по-прежнему реагирует на спрос и предложение в рамках торгового баланса. Мы не ждем существенного изменения курса на следующей неделе. Слабый тренд на ослабление сохранится, равно как и волатильность. Ждем курса в диапазоне 72,5–74,5 руб./$ на следующей неделе.