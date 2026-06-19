Туроператорам РФ разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток
Министерство экономического развития отменило рекомендацию для российских туристов воздерживаться от поездок в Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Также снят запрет на продажу туров в эти государства, сообщается на сайте ведомства.
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Фото: Mohammed Salem / Reuters, Mohammed Salem / File Photo / Reuters
Рекомендация отменена на основании решения российского МИДа. При этом министерство призвало россиян, планирующих поездки в эти страны, «проявлять бдительность и осторожность». Ведомство советует следить за сообщениями российских дипломатических представительств, МИД России и Минэкономразвития, если вдруг возникнут угрозы безопасности.
В начале марта МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в арабские страны Персидского залива на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда МИД призвал россиян покинуть страны региона либо переместиться в более безопасные районы. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает прекращение огня и дальнейший переговорный процесс по принципиальным вопросам.
Ранее, 28 февраля 2026 года, США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате чего под удары попали крупнейшие иранские города, а 13 июня 2025 года Израиль начал серию ракетных ударов по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. В ответ Иран предпринял ответные атаки. Из-за этого десять стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и в начале марта 2026 года Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. Тогда же МИД России призвал россиян воздержаться от поездок в эти страны.
Данные ограничения привели к серьезным финансовым рискам для российской туриндустрии. Отмена туров Минэкономразвития предусматривала 100% возврат средств туристам, при этом отели депонировали деньги туроператоров, а перевозчики замораживали средства или возвращали их ваучерами. Эти расходы накладывались на траты, связанные с вывозом и дополнительным размещением туристов. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР) на начало марта 2026 года, до 60 тысяч россиян столкнулись со сложностями при возвращении из-за рубежа, а среднесуточные затраты бизнеса на вывоз и размещение клиентов составляли 500 млн рублей. Общая сумма реализованных туров, которым грозила отмена, достигала 19,67 млрд рублей.