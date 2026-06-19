Заболеваемость наркоманией в Петербурге сократилась на 35% по итогам 2025 года

Общая заболеваемость наркоманией в Санкт-Петербурге за 2025 год снизилась на 35%. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Количество вовлеченных в незаконный оборот наркотиков уменьшилось на 17,5%, криминогенность наркомании — на 5,6%, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество вовлеченных в незаконный оборот наркотиков уменьшилось на 17,5%, криминогенность наркомании — на 5,6%

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Количество вовлеченных в незаконный оборот наркотиков уменьшилось на 17,5%, криминогенность наркомании — на 5,6%

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В рамках борьбы с наркоугрозой в 2025 году заблокировано свыше 12 тыс. интернет-источников с запрещенной информацией. Александр Беглов подчеркнул, что город продолжает совершенствовать методы профилактики.

Кирилл Конторщиков