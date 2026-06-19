Вологодская область за три года вложила 11 млрд рублей в ремонт школ и детсадов

За последние три года власти Вологодской области направили свыше 11 млрд рублей на ремонт и модернизацию учреждений образования. Только в 2024–2025 годах обновлено 230 объектов — школ, детских садов, колледжей и техникумов. В 2026 году работы продолжаются на 42 объектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт проводится в рамках региональной программы «Стратегия 2.0»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Ремонт проводится в рамках региональной программы «Стратегия 2.0»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, наибольший объем работ пришелся на 2024 год — отремонтировано 124 учебных заведения, в том числе 47 зданий колледжей и техникумов, 43 школы и 33 детских сада. В 2025 году охватили 106 объектов, включая 56 школ и 40 колледжей. В текущем году в план вошли 26 школ, 8 детсадов и 8 корпусов среднего профобразования. Ремонты проводятся в рамках региональной программы «Стратегия 2.0», программы комплексного развития сельских территорий, а также нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Кирилл Конторщиков