Президент Венгрии ограничил сроки премьер-министра до двух

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 16-ю поправку к Основному закону страны, которая ограничивает возможность премьер-министра избираться на этот пост более двух раз. Об этом сообщает пресс-служба президента в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Согласно документу, премьер Венгрии может занимать свой пост два срока по четыре года каждый. Запрещено избираться если премьер уже провел на посту восемь лет, даже с перерывами. Это не затрагивает текущий срок полномочий действующего премьер-министра, но изменяет условия избрания премьер-министром в будущем. Поправка имеет обратную силу и не позволит бывшему премьеру Виктору Орбану вновь претендовать на эту должность.

Поправку в Конституцию Венгрии парламент страны принял 15 июня. Ограничение власти премьер-министра было одним из предвыборных обещаний лидера «Тисы» и нового премьера Венгрии Петера Мадьяра.