Президент Венгрии ограничил сроки премьер-министра до двух
Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 16-ю поправку к Основному закону страны, которая ограничивает возможность премьер-министра избираться на этот пост более двух раз. Об этом сообщает пресс-служба президента в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Согласно документу, премьер Венгрии может занимать свой пост два срока по четыре года каждый. Запрещено избираться если премьер уже провел на посту восемь лет, даже с перерывами. Это не затрагивает текущий срок полномочий действующего премьер-министра, но изменяет условия избрания премьер-министром в будущем. Поправка имеет обратную силу и не позволит бывшему премьеру Виктору Орбану вновь претендовать на эту должность.
Поправку в Конституцию Венгрии парламент страны принял 15 июня. Ограничение власти премьер-министра было одним из предвыборных обещаний лидера «Тисы» и нового премьера Венгрии Петера Мадьяра.
Ограничение сроков премьер-министра является одним из предвыборных обещаний Петера Мадьяра, лидера победившей на парламентских выборах в апреле 2026 года партии «Тиса». На этих выборах оппозиционная «Тиса» набрала 53% голосов, заняв 138 из 199 мест в парламенте, тогда как альянс «Фидес» Виктора Орбана получил 55 мест, впервые за 10 лет оказавшись в меньшинстве. Сам Виктор Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии с 2010 года и признал поражение. В ближайшие 30 дней после выборов было запланировано заседание Национального собрания Венгрии для избрания нового премьер-министра.
Петер Мадьяр заявлял о намерении внести поправки в конституцию страны для усиления полномочий главы государства и возможности прямых выборов президента, который в настоящее время избирается парламентом. Он также обещал восстановить полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию в стране. Кроме того, Мадьяр подтвердил, что намерен добиваться полного урегулирования проблемы прав венгерского меньшинства на Украине, что является условием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.