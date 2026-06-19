ФАС скомандовал АЗС

ФАС потребовала от московских автозаправочных станций обосновать цены на топливо. Предприятия обязаны рассказать ведомству об объемах реализации бензина, рентабельности продаж и объяснить, почему стоимость продукта повышается. Запросы направлены в «НефтьМагистраль» и «Трассу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Московской топливной ассоциации, средняя цена АИ-92 на АЗС «НефтьМагистраль» составляла 72 руб. 40 коп. за литр, АИ-95 — 81 руб. 30 коп. На АЗС «Трасса» стоимость литра АИ-92 достигала почти 69 руб., АИ-95 — 78 руб. Это не критичная динамика, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:

«По сути, все это говорит о том, что независимым АЗС крайне тяжело. Потому что если вертикально интегрированные компании могут спокойно снабжать свои заправки (они всегда находятся на прямой линии с правительством, то есть не могут сильно задирать цены), то независимые крутятся как могут. То есть, с одной стороны, они должны снабжать топливом потребителя, а с другой — возможности у них ограничены. Часто они покупали топливо на бирже, а там объемы упали серьезно — есть дефицит. Прямые договоры не всегда доступны независимым АЗС в ситуации, когда есть ограничения по топливоснабжению. По этой причине у них и получается, что цены выше, чем у вертикально интегрированных компаний.

В московском регионе независимые АЗС не имеют какой-то существенной доли. Если кому-то не нравится цена на независимых, он проезжает 500 м, 1 км от силы и покупает топливо по цене, которая ему больше нравится, на любом другом бренде. Тем более эти бренды так концентрированы между собой. Петербург, может быть, чуть меньше сконцентрирован по заправкам, чем московский регион, но в целом всегда есть определенный выбор».

В ряде регионов с мая 2026 года наблюдаются ограничения на отпуск бензина на АЗС. Российские предприятия ТЭК в последнее время сталкиваются с массированными воздушными атаками. Как следствие, стоимость топлива растет из-за издержек. Собеседники “Ъ FM” в отрасли связывают ценовую политику независимых сетей АЗС с ситуацией на рынке нефтепродуктов.

Но все это — не повод для паники, уверен зампред наблюдательного совета ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев:

«Нет каких-то логичных оснований для того, чтобы менять свои потребительские предпочтения. Если у кого-то есть беспокойство, он может сесть на велосипед, ездить и не зависеть ни от какого бензина — это оптимальный и простой вариант. Касательно независимых сетей: да, у нас существует мелкий опт, существует розница. Цены не имеют прямой связи, то есть это не означает, что оптовые цены всегда ниже розничных. Поэтому независимые приобретают топливо и по прямых договорах с нефтяными компаниями, и на бирже, и, соответственно, выставляют ту ценовую политику, которую считают обоснованной исходя из затрат».

Как стало известно «Ъ», сегодня вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ценообразования на нефтепродукты. Главной задачей правительства остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Леонид Пастернак