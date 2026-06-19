Рост аудитории Ozon и Wildberries замедлился до 3%

В январе—мае 2026 года аудитория крупнейших российских маркетплейсов росла заметно медленнее, чем годом ранее. По оценкам МТС AdTech, число уникальных пользователей Ozon (MOEX: OZON) увеличилось на 3% год к году, Wildberries — на 1%, тогда как в 2025 году прирост в среднем составлял около 6%.

Участники рынка связывают это с охлаждением потребительской активности, ограничениями на интернет и близостью рынка к пределу расширения. Эксперты считают, что маркетплейсы уже охватили большую часть экономически активного населения, поэтому дальнейший рост будет идти не за счет притока новых покупателей, а за счет повышения частоты заказов, развития дополнительных сервисов и выхода в соседние страны.

В Ozon сообщили, что сервисом ежемесячно пользуются более 75% российских интернет-пользователей и компания делает ставку на повышение вовлеченности.

На динамику также давит переход потребителей к более сберегательной модели поведения и замедление трафика в период ограничений на интернет и VPN. Аналитики указывают, что в апреле мобильный трафик у крупнейших площадок уже снижался, а общие продажи лидеров рынка в 2025 году росли медленнее, чем годом ранее.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Оборотная сторона продаж».