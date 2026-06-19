Партия ширит охваты

«Новые люди» приняли в свои ряды более сотни инфлюенсеров из разных сфер, узнал “Ъ”. Они рассчитывают, что сотрудничество со звездами поможет вовлечь в орбиту партии их многомиллионную аудиторию. Самим же лидерам мнений НЛ обещают помочь с политическими инструментами продвижения инициатив, а также с повышением охватов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Новые люди» (НЛ) собрали общественников и инфлюенсеров 19 июня в Госдуме в рамках форума «Сила влияния». Его участникам — артистам, спортсменам, лидерам благотворительных фондов, общественникам и журналистам — вручили памятные награды за вклад в решение социальных задач. НЛ сосредоточилась на пяти благотворительных нишах: восстановлении и развитии новых регионов, социальной адаптации граждан с ограниченными возможностями здоровья, поддержке женщин и многодетных семей, защите животных от жесткого обращения и борьбе с подростковой наркозависимостью.

Награды получили военный следователь Сергей Сухоставец, актриса Серафима Низовская, военкор Анастасия Михайловская (за поддержку приграничья и новых регионов), врач Екатерина Москвичева (за вклад в развитие женского здоровья), журналист Анна Грушина (за сохранение исторической правды) и другие общественники. Как следовало из их кратких выступлений, от партии они получили как минимум информационную поддержку своих благотворительных проектов. «Теперь я точно знаю, за кого буду голосовать на ближайших выборах»,— отметил социальный предприниматель Мир Матин.

Были награждены и классические звезды. За вклад в развитие театра, кино и других индустрий НЛ отметили, в частности, артистов Амаду Мамадакова и Александра Рапопорта, музыкантов Митю Фомина и дуэт RASA, моделей Алану Мамаеву и Валентину Алексееву, блогеров Татьяну Другову и Наталью Локтеву.

По словам председателя НЛ Алексея Нечаева, хотя деятельность собравшихся «важна сама по себе», ее все равно необходимо «подсвечивать» и «делать модной». В рамках «сообщества этичных блогеров» партийцы способны помочь увеличить охваты производимого «социально значимого контента», сказала участникам председатель партийного комитета по работе с инфлюенсерами Мария Марьясова (по данным “Ъ”, войдет в партийный список на выборах в Госдуму).

«Новые люди» выросли из числа «нишевых партий» и теперь должны собирать свой процент «по частям, намагничивая разную аудиторию», сказал “Ъ” сотрудничающий с партией политтехнолог Илья Гращенков.

По его оценке, электоральный прирост за счет уже развернутых проектов может составить от 2% до 5%. «Это как раз попытка собрать тех, кто на выборы никогда не ходил, для кого “ой, коммунисты, Жириновский — это все политика!”, а вот собачки — что-то более человеческое, более близкое»,— объяснил политтехнолог.

По словам господина Гращенкова, в зале собрались инфлюенсеры, чья аудитория в совокупности превышает 30 млн человек: «И это люди, не особо политикой интересующиеся, но социальные тематики их будоражат. А дойдут они, и проголосуют ли — уже вопрос технологии». Из числа приблизившихся к партии блогеров, по словам Ильи Гращенкова, билеты получили около ста человек. Сколько и кто конкретно может рассчитывать на политическую карьеру, он оценить затруднился.

Григорий Лейба