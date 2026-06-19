The Times: Кир Стармер примет решение о своем будущем в выходные
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер «подумает о своем будущем» в ближайшие выходные и примет решение, продолжать ли работу на посту главы правительства. Об этом сообщает газета The Times.
Кир Стармер
Фото: Peter Macdiarmid / Reuters, Peter Macdiarmid / Pool / Reuters
Причиной таких размышлений стала усиливающаяся критика деятельности кабинета министров, крайне низкие рейтинги самого Кира Стармера, а также поражение лейбористов на местных выборах в мае. Кроме того, сегодня было объявлено о победе на довыборах в парламент самого популярного политика Лейбористской партии и ближайшего соперника премьера — мэра Большого Манчестера Энди Бернема. Несколько депутатов из партии уже призвали Кира Стармера уйти в отставку. Министр транспорта Хейди Александер предложила ему «обозначить сроки ухода» с поста.
Выступая сегодня, Кир Стармер заявил, что «не уйдет» и готов «к борьбе» с Бернемом, если до этого дойдет. Однако осведомленные источники сообщили The Times, что премьер-министр признает растущее давление со стороны членов парламента от его партии. Ожидается, что выходные он «проведет в кругу семьи, посвятит время оценке ситуации и принятию решения о том, продолжать ли борьбу за пост».
Кир Стармер стал премьер-министром Великобритании 5 июля 2024 года, однако уже к сентябрю 2025 года его Лейбористская партия столкнулась с серьезным кризисом в управлении страной. Рейтинги партии и лично Стармера упали, опросы показывали, что около 70% населения не одобряют работу кабинета министров. Эта ситуация привела к началу «операции по спасению Кира» на Даунинг-стрит, а также к внутрипартийной критике и призывам к отставке.
В течение менее чем двух лет у власти Кир Стармер пережил несколько кризисов, включая скандал с неуплатой налогов вице-премьером Анджелой Райнер, что привело к ее отставке и масштабным перестановкам в кабинете, а также скандал вокруг Питера Мандельсона, назначенного послом в США, чье имя всплыло в «файлах Эпштейна». Эти события, наряду с провалом лейбористов на муниципальных выборах в мае 2026 года, усилили давление на премьер-министра со стороны однопартийцев, некоторые из которых уже открыто призывали его уйти в отставку.
На этом фоне партия Reform UK, возглавляемая Найджелом Фараджем, значительно усилила свои позиции, опередив Лейбористскую партию по числу зарегистрированных членов. К декабрю 2025 года численность Reform UK превысила 268 тысяч человек, в то время как Лейбористская партия потеряла около 100 тысяч сторонников с момента прихода к власти, имея менее 250 тысяч членов. Это указывает на существенные изменения в политическом ландшафте Великобритании и растущее недовольство избирателей традиционными партиями.