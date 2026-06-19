Рынок развернулся к рабочим

Рынок труда не нуждается в тотальном высшем образовании. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, значительная часть молодежи выбирает университеты, тогда как экономика просит специалистов со средним профессиональным образованием. Министр подчеркнул, что речь не идет об ограничении доступа к высшей школе, однако систему подготовки кадров нужно сбалансировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Любой хороший специалист рано или поздно захочет повышения, и ему придется пойти за дипломом в более зрелом возрасте, если не удалось получить корочку до этого, считает основатель «Кларитус Консалтинг» Татьяна Матвиенко:

«Мы занимаемся консалтингом, у нас, по сути, интеллектуальный труд. Нам нужны, конечно же, опыт, насмотренность, знание законодательства. Умение ориентироваться во всем этом, безусловно, дает высшее образование. Может ли человек без высшего образования, например, вести бухучет либо быть юристом? То есть есть ли у этого человека перспективы развиваться дальше? Конечно, есть. Но если ты идешь на стартовые позиции, ты понимаешь, что хочешь расти, тебе нравится твоя профессия, конечно, ты идешь получать высшее образование, например заочно. Все-таки это пока еще в нашем государстве, в нашей системе, на мой взгляд, важная галочка».

По данным hh.ru, в 2025 году 76% работодателей при первичном отборе кандидатов, в том числе на позиции начального и среднего уровня, обращали внимание на информацию о факультете, на котором учился соискатель. Это касается даже офис-менеджеров, уточняет генеральный директор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин:

«Это как бы такой минимальный, можно сказать, санитарный фильтр.

Без высшего образования, конечно, специалист должен проявить себя в той профессии, в которой он собирается развиваться, и на той вакансии каким-то невероятным образом, может быть, на предыдущей работе. Такие случаи бывают, но это скорее исключение, потому что по мере получения образования человек созревает, обрастает определенными связями, навыками, взрослеет и так далее. Если говорить о людях без образования, безусловно, в строительстве есть масса рабочих специальностей, в которых наверняка есть дефицит. У нас бывало много раз, когда секретарями работали девушки и даже мальчики, которые, собственно, были в процессе получения высшего образования, это нормально».

По данным главы Минпросвещения Сергея Кравцова, сейчас примерно 65% выпускников девятого класса идут в колледжи. Такие сотрудники легко могут рассчитывать на работу, например, в общепите, но с ограничением по спектру должностей, говорит ресторатор Никита Татаев:

«Если мы берем линейный персонал — поваров, официантов, барменов, — то это как будто ремесло. И ему обучается человек либо в ресторане, либо самостоятельно. В общем, все идет в процессе работы. Если мы говорим уже о топовых позициях — директорах ресторанов, менеджерах, шеф-поварах, — то здесь высшее образование составляет достаточно значимую часть работы, потому что нужно уже понимать менеджмент. А если мы берем управляющую компанию, группу ресторанов, то там уже и бухгалтерия, и финансы на другом уровне. И там все сопричастные к высшему образованию вещи очень важны».

По данным SuperJob, в топ-5 самых оплачиваемых вакансий июня 2026 года в Москве высшее образование должны иметь сетевые инженеры, врачи-ортопеды, терапевты и травматологи. А вот замыкающие пятерку водители большегрузов могут рассчитывать на 280 тыс. руб. в месяц и без диплома.

Юлия Савина