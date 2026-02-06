Поддельным медсправкам шьют новое дело

Госдума готовится принять изменения в УК РФ, вводящие отдельное наказание за подделку, сбыт и приобретение фальшивых медсправок об отсутствии опасных и инфекционных заболеваний. Авторы законопроекта предложили штрафовать за это деяние на сумму до 3 млн руб. или лишать свободы на срок до шести лет. Документ идет в пакете с другими поправками, которыми власти хотят обязать иностранцев сдавать тесты на ВИЧ и наркотики в течение месяца после приезда под угрозой штрафов и выдворения. Изменения уже поддержали в профильном комитете и правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В пятницу, 6 февраля, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении поправки в УК, которые ранее были внесены в парламент группой из 427 депутатов разных фракций, включая спикера Вячеслава Володина. УК РФ дополняется новой статьей 235.2 о подделке, сбыте и приобретении медсправок «об отсутствии заболевания, представляющего опасность для окружающих». В качестве наказания будет применяться ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Во всех случаях виновных предложено еще и штрафовать на 0,5–1 млн руб.

Если в поддельной медсправке говорится об отсутствии не просто опасного, а инфекционного заболевания, то это будет грозить виновнику ограничением свободы на срок уже от двух до четырех лет, принудительными работами или лишением свободы на срок от двух до пяти лет (со штрафами до 1,2 млн руб.).

За сбыт и покупку фальшивых справок по интернету, группой лиц или с использованием служебного положения предлагается лишать свободы на срок от трех до шести лет (со штрафом до 2 млн руб.), а если это повлекло массовое заражение — на срок от четырех до восьми лет (со штрафом до 3 млн руб.).

Сейчас сбыт поддельных справок квалифицируется по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Виновным грозит до двух лет лишения свободы. В пояснительной записке депутаты сетуют на мягкость существующего наказания. Они приводят данные судебного департамента при Верховном суде РФ, согласно которым в 2019–2025 годах по статье 327 УК реальные тюремные сроки назначались только в 1% случаев. В 62% случаев применялись штрафы, а «значительную часть лиц» и вовсе освободили от ответственности.

В думском комитете по госстроительству и законодательству поддерживают выделение подделки медсправок в отдельный состав УК РФ. Инициатива направлена на снижение угроз здоровью населения, пояснил в заключение глава комитета Павел Крашенинников.

Документ идет в общем пакете с поправками к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и КоАП РФ, внесенном в Госдуму 16 января той же группой депутатов.

Иностранцев, прибывающих в Россию для работы, учебы и других целей на срок свыше 90 дней, планируется обязать пройти тесты на ВИЧ и наркотики в течение месяца, а затем проходить процедуру ежегодно.

Нарушителей оштрафуют на 25–50 тыс. руб. и могут выдворить из страны. В проекте отдельно оговаривается запрет медорганизациям под угрозой штрафа до 1 млн руб. передавать третьим лицам права и обязанности по проведению тестов (это подается как мера борьбы с серым рынком медсправок). Опрошенные ранее эксперты (см. “Ъ” от 16 января) говорили, что практики массовой покупки «левых справок» в стране нет — проблема, скорее, заключается в высоких ценах на официальные документы, доходящих до 15 тыс. руб.

В 2025 году власти неоднократно ужесточали требования к пребыванию иностранцев в России, например запустив для нарушителей закона «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит блокировкой счетов и высылкой из страны), а в Москве и Подмосковье — обязав мигрантов передавать геолокацию с помощью мобильного приложения (под угрозой высылки). Меры уже сработали, заявлял господин Володин. По предварительным данным МВД, число иностранных граждан в России в 2025 году сократилось до 5,7 млн человек (минус 10% год к году).

В пояснительной записке к поправкам в УК РФ дается понять, что адресатами нового закона могут стать не только иностранцы, но также еще и учителя, врачи и работники детсадов, использующие поддельные медкнижки и иные официальные документы о состоянии здоровья.

Оба законопроекта планируется рассмотреть в феврале 2026 года.

Александр Воронов