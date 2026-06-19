Почти 60 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона

Составлено ИИ-Ассистентъ

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, в результате которого в Черное море вылилось около 2,4-2,5 тыс. тонн мазута, привело к серьезному загрязнению побережья Анапы и Темрюкского района. Последующие штормы продолжали выносить нефтепродукты на берег, что стало причиной введения режима чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае. Из-за загрязнения в 2025 году пляжи Анапы были закрыты для отдыхающих, и отели курорта понесли значительные убытки, а турпоток сократился. Некоторые отели даже не открылись в летний сезон 2025 года.

На протяжении 2025-2026 годов активно велись работы по ликвидации последствий разлива: очистка пляжей от мазута, сбор загрязненного песка и грунта, а также мониторинг акватории. Для восстановления планировали завезти значительный объем чистого песка, чтобы сделать пляжи лучше, чем до инцидента. Несмотря на заверения властей о стабилизации ситуации, Роспотребнадзор до последнего времени не рекомендовал открывать пляжи Анапы из-за недостаточной очистки и рисков повторных выбросов мазута, особенно из-за осевшего на дне. Это также привело к тому, что отели Анапы начали брать с туристов расписки об ознакомлении с запретом купания.

К началу купального сезона 2026 года власти Анапы, при поддержке федерального правительства и администрации Краснодарского края, поставили задачу максимально ускорить процесс восстановления пляжей. Мэр Анапы Светлана Маслова лично контролировала процесс, заявив о планах полной замены загрязненного песка в течение трех месяцев. Часть пляжей была исключена из опасной зоны, а мониторинг показал, что морская вода соответствует санитарным нормам, хотя местные жители и экологи выражают опасения по поводу глубинных загрязнений и повторных выбросов.