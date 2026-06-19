«Ставка и крепкий рубль загоняют экспортеров в убытки»

Ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает оказывать влияние на сырьевые рынки, а цены на нефть остаются чувствительными к геополитическим новостям. Экономический обозреватель "Ъ FM" Константин Максимов побеседовал с Олегом Богдановым о том, как события на Ближнем Востоке меняют настроения участников рынка и отражаются на глобальных цепочках поставок, в том числе на рынке алюминия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

— Ситуация, которая разворачивается на рынке алюминия, даже более показательна, нежели та, что есть на рынке нефти. Проблема рынка алюминия в контексте Ормузского пролива шире и затрагивает не только трафик через сам пролив, но и глобальные поставки. «Русал», наверное, лучшим образом отражает — в кавычках и без — те глобальные ценовые изменения, которые произошли.

— В принципе весь сырьевой блок начинает снижаться после достижения мирных соглашений. Про нефть все понятно: падение серьезное. Падает и алюминий. Если мы берем начало июня, то цена была $3,7 тыс. — я фьючерсы смотрю, — а сейчас меньше $3,4 тыс. То есть падение примерно на 10%. При этом у нас рынок вообще весь в депрессивном состоянии.

— Кстати, сегодня «Русал» больше чем на 5% упал.

— И в целом, если мы возьмем за последние три месяца, то с пиковых значений акции «Русала» подешевели на 25%. И это при том, что одновременно мы наблюдали ралли на рынке алюминия. А теперь с переходом к падению мировых цен на алюминий вызовы становятся куда серьезнее. Для «Русала» это и курсовая ситуация, о чем, собственно, весь бизнес говорит. Сегодня, кстати, состоялось заседание ЦБ, на которой ключевую ставку снизили всего на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Все рассчитывали на то, что ЦБ примет здравое решение, которое в свою очередь повлияет на динамику российского рубля, курс которого в данной ситуации выглядит, наверное, по меньшей мере неадекватным. Все прочили или 50, или 100 — а тут 25 б. п. Президент российский на последнем совещании с бизнесом и правительством прямо сказал, что мы вправе рассчитывать на смягчение монетарной политики, на снижение ключевой ставки. Но мы видим, что Набиуллина здорова, поправилась, и в общем-то ЦБ ссылается на то, что и расходы больше, и кредитование растет, так что ситуация не очень хорошая для экспортеров.

— Я вообще видел мнение, что на это надо смотреть не как на снижение ставки, а как на ужесточение кредитной политики.

— Верно. Компании хотят видеть ставку ниже 10%. Вполне можно это сделать при текущей инфляции — 5,3-5,6%. Ниже 6% инфляция, а ставка 14,25% — это, конечно, нонсенс. Все рассчитывают, что это ЦБ как-то повлияет на этот процесс, что скажется на курсе российского рубля. А сегодняшнее решение эмитента эти надежды отодвигает куда-то далеко.

— У «Русала» есть одна проблема. Ее аналитики называют ножницами цен. У компании около 3/4 ее продукции идет на экспорт, соответственно, эта выручка в валюте. Если рубль укрепляется, то экспортная выручка в рублях сокращается. А сейчас еще и экспортная стоимость снижается, цены на алюминий начали падать. При этом рост цен на сырье никто не отменял. Поэтому для экспортеров не нужен такой крепкий рубль, и об этом много говорят, как и про ключевую ставку.

— Ставку нужно динамичнее двигать вниз — это и экономический вызов, и потребность. И, кстати, многие позиционируют «Русал» как сырьевую компанию. Но она абсолютно не сырьевая, наоборот…

— Переработчик.

— Да, импортирует около 75% сырья и перерабатывает его. При этом мировые цены на сырье тоже высокие, и внутренние цены на факторы себестоимости алюминия, в том числе и электроэнергия, в рублях растут. А еще есть фактор логистики — она в нашей алюминиевой отрасли очень длинная и на фоне геополитики усложняется, тоже становясь дороже. В итоге, если последние месяцы высокие мировые цены на алюминий хоть как-то помогали «Русалу» выдержать давление переукрепленного рубля и рост издержек, то сейчас мировая цена пошла вниз, лишая компанию даже той подушки. Соответственно, рассчитывать на хороший финансовый результат и рост акций компании я бы не советовал.

Нужно учитывать очень важный момент. Почти 20 лет в России действовало предписание ФАС о ценообразовании на алюминий. Формула цены была привязана, как и во всем мире, к котировкам на Лондонской бирже металлов. И все были довольны, никто особо не возмущался, импорта алюминия не было, как ты сказал. А его потребление в России за последние 10 лет, отметь, выросло примерно в два раза. Но осенью ФАС без обсуждения с рынком отменила это правило, и это привело к неопределенности на рынке. Сейчас, пока идет дискуссия о новой формуле цены, ни у кого нет ориентиров по цене на металл на внутреннем рынке, как должно строиться ценообразование и каким образом дальше будет развиваться цена на внутреннем рынке. Вся эта неопределенность создает в том числе проблемы и для кредиторов компаний, и для всей отрасли.

— Если продолжать тему цен, алюминий в России не дороже, чем в других странах. Поэтому-то у нас нет импорта первичного металла.

— Да. Можно только сказать, что высокие мировые цены, которые как-то еще помогали «Русалу» выдерживать давление переукрепленного рубля, уходят. Так что и на внутреннем рынке цена пойдет вниз, что хорошо для потребителей, но плохо для «Русала», и, кстати, снимает вообще необходимость вмешательства ФАС.