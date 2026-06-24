Классический формат

Еще 10–15 лет назад многие были уверены, что с распространением электронных книг, смартфонов и цифровых сервисов бумажная книга постепенно уйдет в прошлое. Однако развитие рынка пошло по другому сценарию. Электронный и аудиосегмент продолжают расти двузначными темпами. Но бумажные книги не только сохранили позиции — они остаются сегодня крупнейшей частью книжного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно отраслевому докладу о состоянии и перспективах развития книжного рынка России за 2025 год, подготовленному Минцифры РФ, общий объем российского книжного рынка (печатные, электронные и аудиокниги) достиг 150,3 млрд руб., увеличившись на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. При этом сегмент электронных и аудиокниг вырос на 25,4%, достигнув 23,7 млрд руб.

Однако, несмотря на быстрый рост цифровых форматов и усиливающуюся конкуренцию за внимание аудитории, бумажная книга по-прежнему остается основой роста книжного рынка. Хотя сам книжный рынок переживает глобальную трансформацию. Книги дорожают, офлайн-книжные становятся нерентабельными и закрываются, а основными каналами продаж сегодня являются маркетплейсы.

По данным Гильдии издателей периодической печати, уже более половины продаж печатных книг приходится на онлайн, а доля традиционной книжной розницы сократилась примерно до 38%.

Только за прошедший год число магазинов по продаже книг в России уменьшилось примерно на 220 точек.

Запрос на эстетику

Меняются и покупательские привычки. Если раньше бумажная книга воспринималась прежде всего как источник информации, то сегодня все большее значение приобретают удобство покупки, качество издания и общий читательский опыт.

Ядро аудитории покупателей книг сегодня — молодые читатели в возрасте от 16 до 24 лет, выросшие в цифровой среде. Для них доступ к тексту давно перестал быть проблемой, поэтому при выборе бумажного издания все большее значение приобретают оформление, качество бумаги, иллюстрации и общее впечатление от книги. «Между двумя книгами читатель скорее выберет ту, которая сделана на белой бумаге, с цветными иллюстрациями и более качественным оформлением»,— говорит руководитель направления PR издательства МИФ Вероника Суворова. По ее словам, у сегодняшней молодежи высокая насмотренность — они выросли в цифровом мире с продуманным дизайном и содержательным видео. Другими словами, молодая аудитория предъявляет к бумажной книге эстетические требования. Им не нужно доказывать, что читать полезно, они это и сами понимают.

Все это отражается и на стратегии издательств. «Российский книжный рынок последние несколько лет демонстрирует любопытный парадокс: общее число наименований растет, средний тираж падает, но средний чек повышается,— отмечает директор по маркетингу издательской группы “Альпина” Ирина Антонова.— Оформление перестало быть сервисной функцией и превратилось в часть редакционного продукта». По словам эксперта, все крупные издательства движутся в одном направлении: книга должна выглядеть так, чтобы ее хотелось держать в руках еще до того, как откроешь. Тиснение, нестандартный формат, качественная бумага, иллюстрации — это сегодня не премиум-опция, а базовое ожидание определенной части аудитории.

Особенно заметно это в сегментах художественной литературы и интеллектуального нон-фикшена: покупатель оценивает содержание вместе с тем, как книга выглядит рядом с другими на полке. «Коллекционерская логика тоже прижилась, что стало особой чертой российского рынка. На фоне общей турбулентности и сужения культурного предложения книга стала одним из немногих безопасных объектов внимания и вложения денег,— уверена Ирина Антонова.— Собирать серии, охотиться за переизданиями, покупать книги как высказывание о себе — все это реальное потребительское поведение».

Точки продаж

Молодая аудитория привыкла выбирать товары онлайн, сравнивать предложения и ориентироваться на рекомендации алгоритмов. Поэтому вслед за читательскими привычками начали меняться и каналы продаж. «Маркетплейсы изменили рынок кардинально. Они задали новые ожидания по цене, скорости, удобству и доступности ассортимента. Сегодня около 57% продаж на книжном рынке приходится именно на них. Это означает, что офлайн-магазин больше не может конкурировать только наличием товара на полке»,— отмечает генеральный директор объединенной сети «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин.

Рост маркетплейсов изменил не только каналы продаж, но и географию книжного рынка.

Жители небольших городов получили доступ к ассортименту, который раньше был доступен в основном в крупных региональных центрах. По данным Ozon, в первом квартале 2026 года каждая четвертая книга на иностранных, национальных и древних языках была куплена жителями городов с населением до 50 тыс. человек. Так, спрос на книги на удмуртском языке вырос в пять раз, а на марийском и вепсском — втрое. Таким образом, развитие онлайн-площадок позволяет находить своего читателя даже самым нишевым изданиям, которые раньше было сложно представить на полках обычного книжного магазина.

От психологии до драконов

Долгое время развитие книжного рынка сводилось к противостоянию бумаги и цифры. Предполагалось, что по мере распространения электронных сервисов и аудиокниг потребность в традиционных изданиях будет постепенно сокращаться. Однако на практике сценарий оказался иным. Цифровые источники информации действительно продолжают активно расти. Как сообщили в пресс-службе Ozon, в первом квартале 2026 года продажи цифровых книг на площадке увеличились более чем на 70% год к году.

Однако массового отказа от бумажных книг не произошло. Это связано с тем, что разные форматы постепенно заняли собственные ниши. Электронные книги и аудиосервисы обеспечивают удобный доступ к контенту в дороге, во время занятий спортом или домашних дел. Бумажная книга решает другие задачи. «Нередко происходит и так, что читатель миксует аудио, электронный и бумажный форматы»,— говорит Ирина Антонова.

Поэтому издатели не рассматривают цифровые сервисы как прямых конкурентов бумажной книге.

На практике эти форматы чаще дополняют друг друга, а не заменяют. При этом книга по-прежнему сохраняет значение как источник системных знаний. Высокий спрос на нон-фикшен, деловую литературу, книги по психологии и саморазвитию показывает, что аудитория продолжает использовать их для глубокого погружения в тему.

О том, как меняется роль книги, можно судить и по читательскому спросу. Книги, которые сегодня оказываются наиболее востребованными, позволяют понять, что именно люди ищут в чтении — новые знания, эмоциональную поддержку или возможность ненадолго переключиться на другой мир.

Одним из наиболее быстрорастущих сегментов книжного рынка остается литература по психологии и саморазвитию. Высокий интерес сохраняется и к деловой литературе. По данным сервиса «Литрес», в 2025 году спрос на книги о кризисном управлении вырос на 299%, а на литературу о финансовых инструментах — на 160%. Эти данные показывают, что читатели все чаще ищут в книгах не готовые рецепты успеха, а инструменты для того, чтобы лучше понимать себя, окружающий мир и происходящие изменения.

Художественная литература тоже не теряет популярности. Среди наиболее популярных направлений участники рынка выделяют российское фэнтези и произведения, основанные на национальной мифологии и фольклоре. По данным сети «Читай-город», продажи художественных книг о русском фольклоре в 2025 году выросли на 30%, а одним из самых заметных бестселлеров года стал сборник «Страшные русские сказки».

На первый взгляд психология, деловая литература, классика и фэнтези — совершенно разные сегменты. Но за их популярностью стоят схожие потребности читателей, говорят эксперты рынка. Все они предлагают читателю либо новые знания, либо эмоциональный опыт, либо возможность взглянуть на собственную жизнь под другим углом.

Повод для общения

Трансформация книжного рынка меняет и место книги в повседневной жизни. Она может быть и предметом покупки или чтения, и поводом для общения. Вокруг книги формируются читательские сообщества, литературные клубы, встречи с авторами и тематические фестивали.

«Книга возвращает людей к общению вокруг какой-то темы, идеи или текста»,— говорит Вероника Суворова. По ее словам, заметно растет интерес к книжным клубам, в том числе корпоративным. Этот тренд отражает более широкие изменения в потреблении контента. Многие читатели считают важной возможность обсудить прочитанный текст с другими людьми, обменяться впечатлениями и стать частью сообщества, объединенного общими интересами.

Эту же логику постепенно перенимает и книжная розница. «Магазин сегодня конкурирует как за покупку, так и за свободное время человека»,— обращает внимание Александр Брычкин. В результате магазин книг постепенно перестает быть просто торговой точкой. Для части аудитории он — место встреч, обсуждений и новых впечатлений, а сама книга — повод для формирования сообществ и совместного опыта.

Таким образом, история книжного рынка последних лет оказалась не историей вытеснения одного вида книг другим.

Бумажная книга не победила цифровые сервисы и не проиграла им. Она заняла собственное место рядом с ними. Цифра обеспечивает скорость и удобство доступа к контенту. Бумажная книга предлагает другое — возможность глубже погрузиться в тему, собрать личную библиотеку, получить эстетическое удовольствие от самого издания или разделить читательский опыт с другими людьми. Поэтому вопрос о выживании бумажной книги сегодня уже не выглядит актуальным. Несмотря на рост цифровых сервисов, она остается важной частью книжного рынка и продолжает находить своего читателя. При этом функции книги становятся шире — она воспринимается как источник информации, но вдобавок приобретает самостоятельную культурную, эмоциональную и коллекционную ценность.

Константин Анохин