«Золотую классику» Ленфильма будет показывать администрация Петроградского района

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга и киностудия «Ленфильм» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны рассчитывают использовать площадки и ресурсы студии для реализации совместных культурных, образовательных и просветительских проектов, ориентированных прежде всего на жителей района и молодежь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко во время подписания соглашения

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко во время подписания соглашения

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Документ 19 июня на территории киностудии подписали глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко. После церемонии участники сообщили, что соглашение предполагает проведение выставок, кинопоказов, творческих встреч, экскурсий и других мероприятий, связанных с историей района и с наследием старейшей российской киностудии.

Вся золотая коллекция фильмов, правообладателем которых является «Ленфильм», будет иметь возможность трансляции и показов на площадках, контролируемых администрацией Петроградского района, добавил господин Ваньчков.

Конкретные проекты, которые будут реализованы в рамках соглашения, стороны пока не раскрывают. Однако, как отметили участники церемонии, первые совместные инициативы могут быть представлены уже в текущем году.

Среди них, по всей видимости, будет и новый международный кинофестиваль «В кадре: огни большого города», который «Ленфильм» анонсировал в рамках ПМЭФ-2026. Фестиваль пройдет с 27 по 31 августа при поддержке министерства культуры РФ и правительства Петербурга. Фильмы участников будут рассказывать о городах России и других стран. Пока программа «Ленфильмом» не обнародована.

По словам Дмитрия Ваньчкова, «Ленфильм» является одной из ключевых культурных точек района, и задача соглашения — сделать это наследие более доступным для жителей, отметил глава администрации.

Надежда Андрющенко, в свою очередь, заявила, что студия заинтересована в расширении сотрудничества с городскими и районными структурами. По ее словам, «Ленфильм» намерен активнее развивать общественные и просветительские проекты, открывая свои возможности для новых аудиторий.

В последние годы «Ленфильм» последовательно расширяет деятельность за пределами кинопроизводства, развивая музейно-выставочное направление, экскурсионные программы и образовательные проекты. Одновременно власти Петербурга обсуждают дальнейшие механизмы поддержки студии, которая остается одним из наиболее узнаваемых культурных брендов города.

Сама киностудия ведет историю от созданного в 1914 году Военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета. Свое нынешнее название она получила в 1934 году после выхода на экраны фильма «Чапаев». За более чем вековую историю на «Ленфильме» были сняты десятки картин, вошедших в золотой фонд отечественного кино, включая «Золушку», «Человека-амфибию», «Полосатый рейс», «Гамлета», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мой друг Иван Лапшин» и «Собачье сердце».

30 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Петербурга находящихся в федеральной собственности акций акционерного общества «Киностудия «Ленфильм»». Документом предписано в трехмесячный срок передать 100% акций АО из ведения Росимущества в казну субъекта федерации. Держателем всего пакета стал комитет имущественных отношений Петербурга. В феврале 2026 года киностудия полностью перешла в собственность города.

Официально целью передачи названа необходимость ускоренной модернизации кинопроизводственной базы и инфраструктуры студии за счет ресурсов городского бюджета и привлечения инвесторов под гарантии субъекта РФ.

Полина Пучкова