В Кронштадте устанавливают бетонные укрытия на случай атаки беспилотников

На четырех улицах Кронштадта началась установка сертифицированных бетонных укрытий для временной защиты от атак БПЛА. Сооружения появятся на Якорной площади, в 16-м микрорайоне на Кронштадтском шоссе, у сквера «Инчхон» на Зосимова и на пересечении Литке с Кронштадтским шоссе, сообщили в администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Укрытия устанавливаются в зоне видеонаблюдения «Безопасный город»

Фото: Администрация Кронштадтского района Укрытия устанавливаются в зоне видеонаблюдения «Безопасный город»

Фото: Администрация Кронштадтского района

Укрытия устанавливаются в зоне видеонаблюдения «Безопасный город», их просят использовать по назначению и не мусорить. В ближайшее время администрация Кронштадтского района опубликует перечень дополнительных помещений для временного нахождения во время атаки.

Кирилл Конторщиков