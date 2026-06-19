Глава мелиоративного учреждения Петербурга задержан за взятки на 12 млн рублей

Директор госучреждения, отвечающего за содержание каналов и гидросооружений, подозревается в получении взяток от подрядчиков с 2022 года. За покровительство и фиктивную приемку работ он получил более 12 млн рублей, стройматериалы и оборудование. Имущество оформлялось на жену, зятя и подчиненную.

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Фото: МВД РФ Следствие устанавливает дополнительные эпизоды и размер ущерба

Фото: МВД РФ

По версии следствия, значительная часть работ по очистке каналов не выполнялась, но оплачивалась бюджетом. В деле также фигурируют представитель подрядчика и сотрудник учреждения, обеспечивавший приемку. Возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, проведены обыски.

Кирилл Конторщиков