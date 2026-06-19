Сбивший двух пешеходов в центре Петербурга автомобилист скончался

В Санкт-Петербурге скончался водитель легкового автомобиля, который днем ранее выехал на тротуар и сбил двух пешеходов у здания клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет ТАСС.

После аварии мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти, однако спасти его не удалось.

ДТП произошло 18 июня около 13:30 у дома №13 по Боткинской улице в Выборгском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Creta двигался в сторону Большого Сампсониевского проспекта и по неустановленной причине выехал на тротуар, после чего совершил наезд на людей.

В результате происшествия пострадали двое мужчин 25 лет. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии, второй получил легкие травмы.

Обстоятельства аварии продолжают устанавливать сотрудники полиции и прокуратуры.

Матвей Николаев