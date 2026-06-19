Со дна Балтийского моря у Калининградской области подняли более 19,5 тысячи боеприпасов

В Калининградской области завершился очередной этап разминирования акватории Балтийского моря. За месяц специалисты сводного отряда МЧС России подняли со дна более 19,5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МЧС завершило очередной этап разминирования немецкой баржи у Балтийска

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ МЧС завершило очередной этап разминирования немецкой баржи у Балтийска

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы ведутся в районе Балтийска на глубине около 17 метров. Именно здесь в 1945 году затонула немецкая баржа, которую спустя десятилетия обнаружили расколотой на две части. В районе ее останков и на прилегающем участке морского дна до сих пор сохраняется большое количество взрывоопасных предметов.

По словам главы региона, за последний этап операции водолазы выполнили 396 спусков общей продолжительностью 355 часов.

Разминирование продолжается уже седьмой год. За это время специалисты обследовали участок и подняли со дна Балтийского моря более 112 тыс. боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Матвей Николаев