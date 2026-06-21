Что известно о дефиците бензина в Самарской и соседних областях

Несмотря на дефицит бензина в различных регионах России, на крупных сетевых АЗС в Самарской области проблем с поставками топлива нет. Некоторые водители заправляются впрок, однако это никак не влияет на ситуацию. На отдельных автозаправочных станциях региональных сетей закончились отдельные марки топлива, особенно, АИ-92 и АИ-95. Возможно, это связано с повышенным спросом.

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На АЗС «Роснефть» в Самарской области изменились правила отпуска топлива и бензина. Теперь автомобилисты должны назвать количество литров топлива, которое требуется для заправки транспортного средства. На АЗС «Татнефть» возобновили свободную продажу бензина АИ-92. При этом ограничения на реализацию бензина АИ-95 на автозаправках сети сохраняются: в одни руки отпускается не более 30 л. На АЗС сети «Лукойл» можно купить до 100 л бензина. На заправках «Газпромнефти» обслуживают клиентов в обычном режиме. Что касается цен, что за несколько дней они выросли на 2-3%. Очевидцы также сообщают, что на АЗС «Роснефти» и «Башнефти» запрещают заправляться в канистры.

Достаточно сложная ситуация наблюдалась в Тольятти, где на отдельных АЗС фиксировались очереди. Однако к 21 июня ажиотаж упал. Возможно, что связано с тем, что многие автолюбители успели запастись топливом.

В соседней Оренбургской области ситуация другая. Уже больше недели на территории областного центра действуют ограничения на выдачу топлива. На данный момент те или иные компании либо приостановили продажу некоторых видов бензина, либо начали поднимать цены. Впервые об ограничениях стало известно 12 июня от сети АЗС «Татнефть». Несколько дней на точках можно было заправить автомобиль либо бензином до 30 литров в чек, либо дизельным топливом до 40 литров. Лимит для грузовиков остановился на отметке в 200 л. 17 июня АЗС вернулись в штатный режим работы, до сих пор сохранив ограничения на выдачу АИ-95.

Ранее стало известно, что залить в бак АИ-95 на «Татнефти» можно только на 30 л. Накануне корреспондент «Ъ – Волга» побывал на одной из точек, однако ее сотрудник заявил, что такого вида топлива на данный момент в продаже нет из-за отсутствия поставок. Автомобилистам предлагают отправиться на соседние АЗС той же компании.

По-прежнему действуют ограничения и на «Башнефти». Лимитов на заправку нет, однако отпускают топливо исключительно в бак. На местных АЗС Brent Fueller никаких проблем нет, заявил «Ъ» оператор горячей линии. Однако цены уже начали стремительно подниматься. С 17 июня цена на литр АИ-92 выросла с 72,4 руб. до 73,9 руб. На АИ-95 — с 75,9 руб. до 77,9 руб. Такой скачок оператор объяснила проблемами с логистикой. Ранее «Ъ—Волга» также сообщал об ограничениях на АЗС «Лукойл», где покупку бензина ограничили 100 л в чек. Отпуск дизеля при этом осуществляется штатно.

Накануне первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин провел заседание оперативного штаба, где обсудил проблемы с топливом на территории региона. Ситуацию в правительстве взяли на контроль. В Минсельхозе резюмировали, что сегодня на отдельных АЗС ситуация стабилизируется. По состоянию на 21 июня она действительно улучшилась.

На данный момент на территории области работают 438 АЗС, из которых 116 находятся в Оренбурге. За последнюю неделю средняя стоимость литра АИ-92 составила 62,3 руб., АИ-95 — 67,2 руб., АИ-100 — 91,9 руб., литр дизельного топлива в среднем стоил 78,2 руб.

В Ульяновской области проблема с наличием бензина на автозаправочных станциях усугубилась. После сообщений о том, что «Татнефть» сняла ограничения по продаже бензина, ситуация не улучшилась, а многие АЗС «Татнефти» просто закрылись «по техническим причинам». Очереди на других заправках, где есть бензин, значительно выросли. На автозаправках крупных сетей цены не сильно выросли, но приобрести нужную марку топлива в них проблематично.

В Ульяновске, несмотря на усилия региональных властей по урегулированию проблемы АЗС, ситуация с обеспечением потребителей нефтепродуктами не улучшилась. Например, были закрыты в связи с отсутствием бензина АЗС «Роснефти» на ул. Оренбургской и около выезда с Президентского моста. На работающих АЗС («Башнефть», «Роснефть»), по свидетельству очевидцев, возникали большие очереди длиной на многие сотни метров с числом автомобилей до 100 и более.

За пределами областного центра ситуация еще менее стабильная. Если в самом Ульяновске есть выбор, то на региональных трассах у единственной на всю округу АЗС скапливаются очереди.

Евгений Чернов