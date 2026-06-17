На оренбургских АЗС переходят на наличку

На фоне ограничений на заправку топлива в Оренбургской области как и в целом по стране выросли очереди на АЗС. Накануне компания «Татнефть» заявила, что на один легковой автомобиль полагается либо 30 л бензина, либо 40 л дизельного топлива, на грузовик — до 200 л топлива. Сегодня,17 июня, ограничения сняли, теперь большинство видов топлива на заправках сети отпускается безлимитно, кроме АИ-95. На него сохранилось ограничение в 30 литров на машину. Одна из причин проблемы, по словам операторов, в неисправности работы терминалов. Другой информации компания до сих пор не предоставляла. За прошедшие дни на точках «Татнефти» в Оренбурге образовывались большие очереди, на другие АЗС жители региона и сейчас приезжают с несколькими канистрами сразу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ—Волга», в Оренбургской области те или иные ограничения коснулись почти всех крупных автозаправочных станций. На АЗС «Лукойла», по информации оператора, покупка бензина ограничивается 100 л в один чек, при этом отпуск дизельного топлива осуществляется штатно. На горячей линии отметили, что это связано с «особенностями работы топливораздаточной колонки». «Башнефть» перестала осуществлять отпуск топлива в канистры, заправить автомобиль можно исключительно на месте в бензобак. Оператор сообщила, что такую меру предприняли из-за повышенного спроса. На другие вопросы специалист ответить не смогла.

На местных АЗС ситуация более спокойная. Сотрудники Brent Fueller сообщили «Ъ», что на данный момент никаких ограничений вводить не планируют. «Бензин есть. Продажи идут, не вырастали, ажиотажного спроса особо не наблюдаем. Цены на топливо мы тоже не поднимали», — рассказали на горячей линии. На точках ExOil лимита на заправку автомобиля нет, однако действует ограничение на количество заправляемых канистр — до двух единиц. «Оренойл» отказался комментировать какие-либо вводимые меры, поскольку в сложившейся нестабильной ситуации сотрудники «не знают, что будет дальше».

На некоторых АЗС цены все же подняли. За пару дней на отдельных точках стоимость АИ-95 поднялась с 63 до 76 руб./л. Некоторые оренбуржцы при этом начали отменять запланированные поездки в другие города, поделилась с «Ъ» на заправке «Лукойла» водитель Елена: «Хотели поехать в Крым из Оренбурга, но теперь боимся встать посреди дороги из-за пустого бака. На некоторых заправках сейчас настоящий ажиотаж, но есть и те, которые остаются закрытыми».

Ограничения «Татнефть» начала вводить после недавней атаки БПЛА на Нижнекамск, из-за которой был поврежден нефтехимический комплекс. К 16 июня меры коснулись всех АЗС компании в России. На данный момент на территории РФ расположены 800 ее точек, в Оренбурге их четыре. На фоне этого акции «Татнефти» начали падать на Мосбирже. Впрочем, годовые минимумы обновили и котировки других нефтяных компаний страны.

Источник «Ъ—Волга» в топливно-энергетическом секторе региона сообщил, что главная проблема, из-за которой и начались ограничения — дефицит топлива. «Из-за дефицита также начинается рост цен, потому что часть НПЗ в стране работает не на полную мощность. На старом оборудовании оставляют выпуск только самых простых фракций, которые составляют 20% от общего объема продукции. Поэтому получить качественный бензин будет сложно: оставшиеся мощности не покроют потребности. Бензин стандарта "Евро-3" уже в ближайшее время может стать более массовым, чем Евро-5. При формировании цены конкуренцию составляют те АЗС, которые продают топливо за наличку, чтобы удержать цену. Трейдеры из Сибири, например, говорят, что цены будут расти и дальше. Если бы государство не придерживало их и не субсидировало вертикально интегрированные компании, то цена бы уже давно была от 100 руб. А мелкие компании всегда по ценообразованию подстраиваются под крупные, что и образует такую цепную реакцию»,— отметил собеседник издания.

Для того чтобы предотвратить нехватку топлива, российское правительство накануне разрешило некоторым НПЗ выпускать на внутренний рынок топливо по стандартам «Евро-3». Теперь заводы могут поставлять на внутренний рынок бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизельного топлива параметры увеличены до 350 мг на кг. Помимо этого, до 31 июля участникам рынка запрещено вывозить из России бензин, а трейдерам — дизельное топливо. До 30 ноября также ограничен экспорт авиационного керосина.

Яна Вежлева