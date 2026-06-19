В Самарской области демонтировали шлагбаум, ограничивающий проезд к Алексеевским озерам

Арендатор земельного участка демонтировал шлагбаум, который ограничивал проезд граждан к Алексеевским озерам. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По информации надзорного ведомства, частное лицо с 2020 года арендует участок размером 1,8 млн кв. м. На дороге, ведущей к озеру, арендатор установил шлагбаум, препятствующий проезду граждан к водоему.

Арендатору участка было внесено представление с требованием установить сервитут для свободного проезда. Возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Ранее сообщалось о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении) по факту незаконной установки шлагбаума и сбора платы за проезд через него к пляжу. Жалобами жителей на ограничение проезда к водоему заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Руфия Кутляева