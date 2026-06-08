В Самарской области возбудили дело об умышленном создании помех для проезда к пляжу

В Самарской области возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении) по факту незаконной установки шлагбаума и сбора платы за проезд через него к пляжу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, сотрудники полиции выявили в соцсетях публикацию о том, что в регионе был незаконно установлен шлагбаум, местным жителям был ограничен доступ к пляжу. В ГУ МВД по Самарской области установили, что участок арендует самозанятый 44-летний ранее неоднократно судимый гражданин РФ.

Житель Кинельского района пояснил полицейским, что участок он использует в коммерческих целях: на въезде установлен шлагбаум, через который за 500 руб. он пропускает транспортные средства граждан, посещающих озера. Пеший подход к водоемам не ограничивается.

Полицейские направили материалы по факту нецелевого использования земельного участка и возможного нарушения самозанятым налогового законодательства по подведомственности. Продолжается проверка по фактам, озвученным в интернете, о совершении преступления по ст. 330 УК РФ (самоуправство).

В понедельник, 8 июня, сообщалось, что председатель СУ СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах нарушения прав жителей Самарской области. Речь шла о взимании платы за проход к пляжу в селе Алексеевка.

Руфия Кутляева