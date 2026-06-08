Глава СКР заинтересовался жалобами на ограничение доступа жителей Самарской области к пляжу

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах нарушения прав жителей Самарской области. Об этом сообщает СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве со ссылкой на информацию из соцмедиа, в селе Алексеевка предприниматели ограничили доступ местным жителям к пляжу. Они установили шлагбаум и взимают плату за проход. Недовольным гражданам угрожают применением насилия. Жители обращались в компетентные органы, но результатов это не принесло.

По данному факту в СУ СКР по Самарской области организовали проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Руфия Кутляева