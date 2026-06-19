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Масштабный распределительный центр построят в Вологде в 2026 году

Проект реализуется по трехстороннему соглашению с правительством области и ГК «Ориентир», подписанному на ПМЭФ. Комплекс будет обслуживать Вологодскую и Архангельскую области, обеспечивая продовольственную безопасность и новые рабочие места, сообщили в региональном правительстве.

Фото: Правительство Вологодской области

Фото: Правительство Вологодской области

Объект получил статус масштабного инвестиционного при поддержке губернатора Филимонова. Сейчас строительство в активной фазе. Завершить планируют до конца года.

Кирилл Конторщиков

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