Масштабный распределительный центр построят в Вологде в 2026 году

Проект реализуется по трехстороннему соглашению с правительством области и ГК «Ориентир», подписанному на ПМЭФ. Комплекс будет обслуживать Вологодскую и Архангельскую области, обеспечивая продовольственную безопасность и новые рабочие места, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Вологодской области Фото: Правительство Вологодской области

Объект получил статус масштабного инвестиционного при поддержке губернатора Филимонова. Сейчас строительство в активной фазе. Завершить планируют до конца года.

Кирилл Конторщиков