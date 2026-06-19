В Петербурге завершили первые масштабные дорожные ремонты

В четырех районах Петербурга привели в нормативное состояние порядка 10 километров дорог. Среди обновленных объектов — Петербургское шоссе у «Экспофорума», Автозаводская улица в Шушарах, Сашинская дорога к Луговому парку и переулок Пирогова в Адмиралтейском районе. В программу ремонта этого года также включены Невский и Богатырский проспекты, Большой проспект В.О. и проспект Металлистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В программу ремонта этого года также включены Невский и Богатырский проспекты

Фото: Правительство Санкт-Петербурга В программу ремонта этого года также включены Невский и Богатырский проспекты

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Работы выполнены в Пушкинском, Петродворцовом, Адмиралтейском и Колпинском районах. Петербургское шоссе — ключевая артерия к КВЦ «Экспофорум» и Пулковской обсерватории, Автозаводская улица обеспечивает доступ к электродепо «Южное» и промпредприятиям, Сашинская дорога ведет к Луговому парку — одному из крупнейших исторических ландшафтных парков на юго-западе города.

Кирилл Конторщиков