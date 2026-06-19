ТЦ закроются от дронов

Торговые центры решили защищаться от беспилотников. После рекордного налета дронов на Москву 18 июня и пожаров в «МЕГА Белая дача» и на «Садоводе» Союз торговых центров созывает экстренное совещание. Оно состоится в онлайн-формате 22 июня. Ожидается, что управляющие ТЦ и бизнес-центров обсудят меры защиты от дронов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В предварительном опросе союза 80% респондентов заявили, что такие механизмы необходимы. 40% отметили, что на крышах зданий нужно разместить противодроновую сетку, примерно столько же проголосовали за минимальный набор: песок и огнетушители. Однако к каким расходам это приведет, пока неизвестно, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров:

«Пострадали более трех торговых центров. В ТЦ "Белая дача" возгорание кровли произошло на 25 кв. м, "Садовод" тоже очень сильно горел. Сейчас перед владельцами и управляющими компаниями встает вопрос о защите объектов недвижимости и предотвращении пожаров. Понятно, что от ракеты мы никак не убережемся, а от осколков беспилотников — можем. Для этого есть противодроновые сетки или, как минимум, установка на крышах средств быстрого тушения, песка.

Будем сейчас с нашими коллегами обсуждать, у кого какие мысли и предложения, и, исходя из этого, советоваться с Минпромторгом и МЧС. У каждого торгового центра есть паспорт антитеррористической защищенности. Мы будем его, скорее всего, уточнять в контексте антидроновой защиты. Пока нет понимания, во сколько все обойдется. Мы будем разговаривать, будем считать. Я боюсь, что конкретных цифр, методов и решений на сегодня нет. Будем думать, как правильно реагировать на эти новые угрозы».

Судя по объявлениям в интернете, 1 кв. м антидроновой сетки стоит от 130 до 400 руб. в зависимости от материала и размера ячеек. Однако стоимость комплекса защитных мер в среднем начинается от 20 млн руб., говорит директор департамента инфраструктурных проектов компании «Национальные технологические решения» Сергей Карпачев:

«Есть эшелоны, которые входят в объектовую защиту. Первый, самый простой, — обнаружение угроз: на объекте должен быть ситуационный центр. Второй — подавление. Если нет возможности организовать мобильные группы с дронами-перехватчиками, можно натянуть сети, построить металлоконструкции вокруг тех или иных сооружений. На некоторые предприятия ставят контейнеры с песком вокруг объектов. Но это все полумеры: если прилетает единственный беспилотник — это один сценарий, а если 20, сети могут рваться, металлоконструкции — ломаться. И третье, самое актуальное и реальное, но дорогостоящее, — зенитные дроны, дроны-перехватчики.

Пока нельзя сказать, что реально будут использовать для защиты торговых центров — все постоянно меняется. Когда мы приходим к производителям, у них всегда первый вопрос — география, высотность, площадь. Цены могут доходить до сотен миллионов и даже миллиарда. Если металлоконструкции у торгового центра ставить не совсем комильфо, тогда можно накинуть сети, организовать ситуационный центр, который обнаруживает угрозы, и связываться с мобильными группами».

В ночь на 18 июня силы ПВО сбили на подлете к Москве почти 200 БПЛА. В частности, атаке подвергся московский НПЗ в Капотне. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате пожара в Раменском погибла восьмилетняя девочка. В области пострадали по меньшей мере 16 человек, повреждения получили 18 многоквартирных домов.

Анна Кулецкая