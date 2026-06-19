В Петербурге не хватает мест в студенческих общежитиях

В вузах Санкт-Петербурга не хватает мест для иногородних студентов, заявил ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов на пресс-конференции ТАСС. По мнению господина Демидова, это показатель востребованности обучения в университетах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти говорят, что в Петербурге создаются межвузовские студенческие городки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Власти говорят, что в Петербурге создаются межвузовские студенческие городки

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Не во всех вузах есть достаточно большой запас мест в общежитиях. Если брать все университеты, то мест не хватает»,— сказал Алексей Демидов.

Он отметил, что в Петербурге создаются межвузовские студенческие городки: «Для страны это не просто редкий, а, по-моему, единственный случай, когда представители нескольких десятков вузов размещаются в одном месте». Кроме того, по словам ректора, некоторые университеты резервируют места в студенческих гостиницах города для обучающихся на платной основе.

В последние годы, по словам председателя комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрея Максимова, вузы, например, СанктПетербургский государственный университет, СанктПетербургский горный университет императрицы Екатерины II, СанктПетербургский государственный морской технический университет, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова вводят новые общежития.

С 2012 года в Петербурге также реализуется программа городских доходных домов. СПб ГБУ «ГосЖилФонд» сдает помещения в своих доходных домах вузам по договорам аренды.

По данным Смольного за 2025 год, 77% заявлений на поступление в петербургские вузы подали иногородние студенты. В этом году учебные заведения примут 50 тыс. студентов по всем формам обучения.

Полина Дмитриева