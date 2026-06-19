Рынок упал вслед за ставкой
Как бизнес отреагировал на снижение ставки на 25 базисных пунктов
Российский рынок акций упал после решения Центробанка по ключевой ставке. Регулятор опустил показатель на 25 базисных пунктов — до 14,25%. В результате индекс Мосбиржи сейчас теряет более 1%, торгуясь в районе 2410 пунктов. В пресс-релизе ЦБ отметил, что к лету рост цен замедлился и в пересчете на год остался в районе 4-5%.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
При этом проинфляционные риски выросли, в том числе из-за проблем с производством топлива. Кроме того, в России ускорился рост кредитования, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Регулятор снизил ставку девятый раз подряд. Но на рынке ожидали более решительного смягчения денежно-кредитной политики, говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг:
«Учитывая, что основной фактор, за которым следит Центральный банк, — это инфляция, а она продолжает замедляться, бюджетный импульс для 2026 года уже реализовался в первом полугодии.
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Инфляция и ключевая ставка
На мой взгляд, снижение по-прежнему остается приоритетом.
Но понятно, что теперь рынки будут закладывать: регулятор либо сохранит ставку, либо сделает маленький шаг и понизит ее на 25 базисных пунктов. Решение калибровано таким образом, чтобы, с одной стороны, действительно пойти навстречу бизнесу — все-таки обозначено, что снижение ключевой ставки будет продолжаться, значит, расходы на проценты по кредитам в будущем продолжат снижаться. С другой стороны, регулятор снова заявил, что расширение бюджетного дефицита и рост денежной массы несовместимы с быстрым снижением ключевой ставки.
Все-таки снижение само по себе является ответом на диалог Владимира Путина с Александром Шохиным, где президент сказал, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки в условиях замедления инфляции. Если учесть, что накануне Александр Шохин говорил, что бизнес хотел бы снижения на 100 базисных пунктов, то эта история будет встречена с разочарованием — бизнес горит желанием возобновить инвестиции и чувствует, что долговая нагрузка уже достаточно высока. Понятно, что будет некоторая критика. Но регулятор сохраняет риторику о том, что расширение бюджетного дефицита означает необходимость более активно сдерживать кредитование и перекалибровать спрос на кредит, который начал активно расти в последние пару месяцев».
В будущем ЦБ допустил отход от базового сценария и возвращение к более жесткой денежно-кредитной политике.
На дальнейшее снижение ставки и размер шага могут потребоваться паузы, заявила Эльвира Набиуллина. Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что в ближайшее время на решение Центробанка будут влиять цены на топливо:
«Я увидел здесь в первую очередь бюджет, а во вторую — между строк — цены на топливо после слов Силуанова о том, что бюджет в части первичного структурного дефицита будет выше, чем требуют бюджетные правила. Ну и, конечно, волатильный компонент: нельзя не заметить резкий рост цен на топливо. Сейчас инфляция по бензину и по дизелю составляет 13-14%. Несмотря на то что многие позиции по инфляции снижаются, бензин серьезно портит картину и создает риски в будущем.
Для нас решение о сокращении было неожиданным, потому что мы говорили о снижении на 50 базисных пунктов. Но оно понятно в условиях довольно консервативного отношения Центрального банка к стимулирующей бюджетно-налоговой политике. Говорить о том, что все снижения будут по 25, преждевременно — если посмотреть на историю, ЦБ нередко в особенные моменты чередовал шаги смягчения. Если удастся локализовать ситуацию с ценами на топливо за пару месяцев, ЦБ может вернуться к шагу в 50 базисных пунктов. Но в любом случае бюджетно-налоговая политика как сдерживающий фактор останется с нами надолго. Ждать прорывных оптимистичных решений в 2026 году уже не стоит — мы будем проходить по более консервативному сценарию смягчения».
На фоне решения по ключевой ставке рубль укрепился к юаню. До заседания китайская валюта на межбанке торговалась за 10 руб. 81 коп. Уже через четыре минуты рубль вырос на 0,3%. Сейчас юань стоит около 10 руб. 89 коп.