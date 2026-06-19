Рынок упал вслед за ставкой

Российский рынок акций упал после решения Центробанка по ключевой ставке. Регулятор опустил показатель на 25 базисных пунктов — до 14,25%. В результате индекс Мосбиржи сейчас теряет более 1%, торгуясь в районе 2410 пунктов. В пресс-релизе ЦБ отметил, что к лету рост цен замедлился и в пересчете на год остался в районе 4-5%.

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При этом проинфляционные риски выросли, в том числе из-за проблем с производством топлива. Кроме того, в России ускорился рост кредитования, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Регулятор снизил ставку девятый раз подряд. Но на рынке ожидали более решительного смягчения денежно-кредитной политики, говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг:

«Учитывая, что основной фактор, за которым следит Центральный банк, — это инфляция, а она продолжает замедляться, бюджетный импульс для 2026 года уже реализовался в первом полугодии.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

На мой взгляд, снижение по-прежнему остается приоритетом.

Но понятно, что теперь рынки будут закладывать: регулятор либо сохранит ставку, либо сделает маленький шаг и понизит ее на 25 базисных пунктов. Решение калибровано таким образом, чтобы, с одной стороны, действительно пойти навстречу бизнесу — все-таки обозначено, что снижение ключевой ставки будет продолжаться, значит, расходы на проценты по кредитам в будущем продолжат снижаться. С другой стороны, регулятор снова заявил, что расширение бюджетного дефицита и рост денежной массы несовместимы с быстрым снижением ключевой ставки.

Все-таки снижение само по себе является ответом на диалог Владимира Путина с Александром Шохиным, где президент сказал, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки в условиях замедления инфляции. Если учесть, что накануне Александр Шохин говорил, что бизнес хотел бы снижения на 100 базисных пунктов, то эта история будет встречена с разочарованием — бизнес горит желанием возобновить инвестиции и чувствует, что долговая нагрузка уже достаточно высока. Понятно, что будет некоторая критика. Но регулятор сохраняет риторику о том, что расширение бюджетного дефицита означает необходимость более активно сдерживать кредитование и перекалибровать спрос на кредит, который начал активно расти в последние пару месяцев».

В будущем ЦБ допустил отход от базового сценария и возвращение к более жесткой денежно-кредитной политике.

На дальнейшее снижение ставки и размер шага могут потребоваться паузы, заявила Эльвира Набиуллина. Главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что в ближайшее время на решение Центробанка будут влиять цены на топливо:

«Я увидел здесь в первую очередь бюджет, а во вторую — между строк — цены на топливо после слов Силуанова о том, что бюджет в части первичного структурного дефицита будет выше, чем требуют бюджетные правила. Ну и, конечно, волатильный компонент: нельзя не заметить резкий рост цен на топливо. Сейчас инфляция по бензину и по дизелю составляет 13-14%. Несмотря на то что многие позиции по инфляции снижаются, бензин серьезно портит картину и создает риски в будущем.

Для нас решение о сокращении было неожиданным, потому что мы говорили о снижении на 50 базисных пунктов. Но оно понятно в условиях довольно консервативного отношения Центрального банка к стимулирующей бюджетно-налоговой политике. Говорить о том, что все снижения будут по 25, преждевременно — если посмотреть на историю, ЦБ нередко в особенные моменты чередовал шаги смягчения. Если удастся локализовать ситуацию с ценами на топливо за пару месяцев, ЦБ может вернуться к шагу в 50 базисных пунктов. Но в любом случае бюджетно-налоговая политика как сдерживающий фактор останется с нами надолго. Ждать прорывных оптимистичных решений в 2026 году уже не стоит — мы будем проходить по более консервативному сценарию смягчения».

На фоне решения по ключевой ставке рубль укрепился к юаню. До заседания китайская валюта на межбанке торговалась за 10 руб. 81 коп. Уже через четыре минуты рубль вырос на 0,3%. Сейчас юань стоит около 10 руб. 89 коп.

Егор Парфенов