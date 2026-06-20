ООН: взгляд в будущее
ООН заменила сметенную Второй мировой войной Лигу наций. Устав Организации Объединенных Наций в 1945 году подписали представители 50 стран. Они хотели «избавить грядущие поколения от бедствий войны», «вновь утвердить веру в основные права человека», «содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе».
Основатели ООН в 1945 году рассчитывали на пополнение, но едва ли ожидали четырехкратного увеличения числа стран-участниц, и это, похоже, не предел
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Сегодня в ООН входят 193 страны. У организации шесть основных органов — Генассамблея, Совбез, Экономический и социальный совет, Совет по опеке (фактически бездействует), Международный суд и Секретариат. Вокруг них сформирована разветвленная система учреждений: специализированные агентства (такие как ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения, ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация, МОТ — Международная организация труда, Всемирная метеорологическая организация — ВМО, Группа Всемирного банка), программы и фонды, а также аккредитованные неправительственные организации. Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, на берегу Ист-Ривер. Дополнительные крупные офисы работают в Женеве, Вене и Найроби.
Финансируют деятельность государства-члены, бюджет формируется через взносы, рассчитываемые по шкале, учитывающей экономический потенциал каждой страны (к примеру, вклад США в бюджет в 2025 году составил $820 млрд, РФ — $71,2 млрд). Существенную часть ресурсов составляют добровольные взносы государств, частных жертвователей и международных фондов.
У организации есть собственные вооруженные силы —миротворческий контингент, или «голубые каски». За 80 лет ООН санкционировала 71 операцию по поддержанию мира. Миротворческие операции имеют отдельный бюджет с собственной системой распределения расходов.
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Голубые силы мира
ООН — площадка для дипломатии и согласования позиций государств. Организация занимается предотвращением конфликтов, является координатором международной гуманитарной помощи, разработчиком норм международного права и формирует глобальную повестку.
В адрес ООН регулярно звучат обвинения в неэффективности — в последние годы они касаются и ближневосточного урегулирования, и конфликта на Украине, и событий в Венесуэле в начале 2026 года.
Впрочем, критика ООН — явление не новое, и поводом для нее периодически становятся события самого различного порядка. Например, в 2011 году чешская делегация подвергла руководство ООН критике за согласование минуты молчания по случаю смерти Ким Чен Ира, но не оказала подобной чести умершему день спустя Вацлаву Гавелу. В 2024-м председательство Саудовской Аравии в комиссии ООН по статусу женщин вызвало всплеск негодования. В 2020 году сотрудники гуманитарной миссии ООН из Непала занесли на Гаити холеру, от которой впоследствии умерло более 10 тыс. человек, а сама организация выплатила только 5% от обещанных $400 млн компенсации. Впрочем, альтернативы ООН пока нет, а сам список претензий к организации отражает многообразие мира и вызовов, с которыми этот мир сталкивается.
В конце 2026 года истекает срок полномочий нынешнего генерального секретаря Антониу Гуттериша. Возможно, избрание нового генерального секретаря сможет усилить международные позиции ООН. Но, по мнению ряда экспертов, структура ООН исторически устроена так, что излишняя самостоятельность или заметная эффективность генсека вызывают раздражение у ключевых игроков.
ООН не автономна — она существует как объединение государств и выражает их волю, и ее авторитет и роль напрямую зависят от состояния международных отношений.
«Не ждите от ООН чудес,— говорил экс-генсек ООН и президент Австрии Курт Вальдхайм.— Мы состоим из суверенных государств. Мы можем достичь лишь того, чего нам позволят наши государства-члены».
ООН может быть реформирована, но в том или ином виде останется востребована, хотя едва ли сможет оправдать ожидания идеалистов, надеющихся на ее превращение в эффективное мировое правительство, располагающее инструментами для моментального разрешения любого кризиса. Потребность в общей площадке для всех государств, от ядерных супердержав до бывших колоний, сохраняется и даже увеличивается по мере нарастания тенденции к новому блоковому размежеванию.