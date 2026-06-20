ООН: взгляд в будущее

ООН заменила сметенную Второй мировой войной Лигу наций. Устав Организации Объединенных Наций в 1945 году подписали представители 50 стран. Они хотели «избавить грядущие поколения от бедствий войны», «вновь утвердить веру в основные права человека», «содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатели ООН в 1945 году рассчитывали на пополнение, но едва ли ожидали четырехкратного увеличения числа стран-участниц, и это, похоже, не предел

Фото: Carlo Allegri / Reuters Основатели ООН в 1945 году рассчитывали на пополнение, но едва ли ожидали четырехкратного увеличения числа стран-участниц, и это, похоже, не предел

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Сегодня в ООН входят 193 страны. У организации шесть основных органов — Генассамблея, Совбез, Экономический и социальный совет, Совет по опеке (фактически бездействует), Международный суд и Секретариат. Вокруг них сформирована разветвленная система учреждений: специализированные агентства (такие как ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения, ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация, МОТ — Международная организация труда, Всемирная метеорологическая организация — ВМО, Группа Всемирного банка), программы и фонды, а также аккредитованные неправительственные организации. Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, на берегу Ист-Ривер. Дополнительные крупные офисы работают в Женеве, Вене и Найроби.

Финансируют деятельность государства-члены, бюджет формируется через взносы, рассчитываемые по шкале, учитывающей экономический потенциал каждой страны (к примеру, вклад США в бюджет в 2025 году составил $820 млрд, РФ — $71,2 млрд). Существенную часть ресурсов составляют добровольные взносы государств, частных жертвователей и международных фондов.

У организации есть собственные вооруженные силы —миротворческий контингент, или «голубые каски». За 80 лет ООН санкционировала 71 операцию по поддержанию мира. Миротворческие операции имеют отдельный бюджет с собственной системой распределения расходов.

Фотогалерея Голубые силы мира Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вооруженные контингенты стран-членов ООН, также известные во всем мире как «голубые каски», были созданы для выполнения операций ООН по поддержанию мира в горячих точках Фото: AP Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, миротворческие силы ООН действуют «в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными» Фото: AP / Str/Koundakjian Изначально операции по поддержанию мира (первая из которых была проведена в 1948 году) представляли собой преимущественно операции по обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня и разъединении враждующих сторон после межгосударственных войн Фото: AP С окончанием «холодной войны» характер операций ООН по поддержанию мира радикально изменился: Совбез ООН стал учреждать более крупные и сложные миссии с большим количеством невоенных элементов, а в 1992 году для их координации был создан Департамент операций по поддержанию мира ООН (ДОПМ) Фото: AP / Shedid За первые 40 лет существования ООН (1945—1985 годы) были проведены лишь 13 операций по поддержанию мира. За последующие же 20 лет была развернута 51 миссия Фото: Reuters С 1990-х годов Совбез ООН начал направлять миротворцев и в такие зоны конфликтов, где не было достигнуто прекращение огня и не было получено согласие всех сторон в конфликте на присутствие миротворческих войск (например, миротворческая операция в Сомали и операция в Боснии) Фото: Reuters Ряд задач, поставленных перед миротворцами ООН в операциях 1990-х годов, оказалось невозможно выполнить с теми ресурсами и персоналом, которые у них имелись, что привело к болезненным провалам миссий «голубых касок»: таким, как массовые убийства в Сребренице (Босния) в 1995 году и геноцид в Руанде в 1994 году. Эти прецеденты заставили ООН тщательно проанализировать концепцию операций по поддержанию мира Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото За время, прошедшее после учреждения первой операции по поддержанию мира (в 1948 году), под флагом ООН отслужило более миллиона военнослужащих, полицейских и гражданских из 130 стран Фото: Reuters По состоянию на 2006 год в первую десятку стран, предоставляющих больше всего войск для операций ООН по поддержанию мира, входили Бангладеш, Пакистан, Индия, Иордания, Непал, Эфиопия, Уругвай, Гана, Нигерия и Южная Африка: на эти государства приходилось более 60% всего военного и полицейского персонала ООН Фото: AP / EyePress Военные, проходящие службу в составе операций ООН по поддержанию мира, получают зарплату от правительств своих стран, а страны, в свою очередь, получают компенсацию от ООН. По правилам все государства-члены ООН обязаны выплачивать свои доли расходов на миссии по поддержанию мира — в соответствии с формулой, которую они сами установили. Примечательно, что, несмотря на это, в конце 2000-х годов задолженность стран-членов ООН по просроченным и причитающимся взносам на операции по поддержанию мира составляла более $2 млрд Фото: Reuters Начиная с 1990-х годов миротворческая деятельность ООН осуществляется во многом во взаимодействии с региональными организациями. Так, в 1994 году миссия ООН в Грузии начала сотрудничать с миротворческими силами СНГ, а во второй половине 1990-х годов миротворческие операции в Боснии и Герцеговине и Косово проводились ООН совместно с НАТО, ЕС и ОБСЕ Фото: Reuters В 1988 году миротворческим силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира. Обоснование награды было кратким: «За поддержание мира» Фото: Reuters Международный день миротворцев ООН отмечается ежегодно 29 мая с 2003 года. Примечательно, что с предложением об утверждении этого дня к руководству ООН в соответствии с запросом от Украинской Ассоциации Миротворцев обратилось правительство Украины Фото: AP / Julie Jacobson Россия — активный участник миротворческих операций ООН с 1992 года (когда по решению Верховного совета России 900 российских миротворцев были направлены в состав сил ООН в бывшей Югославии). Кроме российских воинских формирований в миссиях ООН постоянно принимают участие офицеры — военные наблюдатели, не имеющие никакого оружия и пользующиеся дипломатическим статусом и неприкосновенностью Фото: AP / Jane Hahn За всю 66-летнюю историю ООН свои жизни отдали более 3 тыс. миротворцев Фото: AP / Rodrigo Abd Одна из главных новинок в арсенале миротворцев — беспилотные летательные аппараты, впервые поступившие на вооружение миссии ООН в Демократической Республике Конго в 2013 году Фото: Reuters В настоящее время военнослужащие миротворческих сил ООН несут службу в 13 странах Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 17 Вооруженные контингенты стран-членов ООН, также известные во всем мире как «голубые каски», были созданы для выполнения операций ООН по поддержанию мира в горячих точках Фото: AP Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, миротворческие силы ООН действуют «в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными» Фото: AP / Str/Koundakjian Изначально операции по поддержанию мира (первая из которых была проведена в 1948 году) представляли собой преимущественно операции по обеспечению соблюдения соглашений о прекращении огня и разъединении враждующих сторон после межгосударственных войн Фото: AP С окончанием «холодной войны» характер операций ООН по поддержанию мира радикально изменился: Совбез ООН стал учреждать более крупные и сложные миссии с большим количеством невоенных элементов, а в 1992 году для их координации был создан Департамент операций по поддержанию мира ООН (ДОПМ) Фото: AP / Shedid За первые 40 лет существования ООН (1945—1985 годы) были проведены лишь 13 операций по поддержанию мира. За последующие же 20 лет была развернута 51 миссия Фото: Reuters С 1990-х годов Совбез ООН начал направлять миротворцев и в такие зоны конфликтов, где не было достигнуто прекращение огня и не было получено согласие всех сторон в конфликте на присутствие миротворческих войск (например, миротворческая операция в Сомали и операция в Боснии) Фото: Reuters Ряд задач, поставленных перед миротворцами ООН в операциях 1990-х годов, оказалось невозможно выполнить с теми ресурсами и персоналом, которые у них имелись, что привело к болезненным провалам миссий «голубых касок»: таким, как массовые убийства в Сребренице (Босния) в 1995 году и геноцид в Руанде в 1994 году. Эти прецеденты заставили ООН тщательно проанализировать концепцию операций по поддержанию мира Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото За время, прошедшее после учреждения первой операции по поддержанию мира (в 1948 году), под флагом ООН отслужило более миллиона военнослужащих, полицейских и гражданских из 130 стран Фото: Reuters По состоянию на 2006 год в первую десятку стран, предоставляющих больше всего войск для операций ООН по поддержанию мира, входили Бангладеш, Пакистан, Индия, Иордания, Непал, Эфиопия, Уругвай, Гана, Нигерия и Южная Африка: на эти государства приходилось более 60% всего военного и полицейского персонала ООН Фото: AP / EyePress Военные, проходящие службу в составе операций ООН по поддержанию мира, получают зарплату от правительств своих стран, а страны, в свою очередь, получают компенсацию от ООН. По правилам все государства-члены ООН обязаны выплачивать свои доли расходов на миссии по поддержанию мира — в соответствии с формулой, которую они сами установили. Примечательно, что, несмотря на это, в конце 2000-х годов задолженность стран-членов ООН по просроченным и причитающимся взносам на операции по поддержанию мира составляла более $2 млрд Фото: Reuters Начиная с 1990-х годов миротворческая деятельность ООН осуществляется во многом во взаимодействии с региональными организациями. Так, в 1994 году миссия ООН в Грузии начала сотрудничать с миротворческими силами СНГ, а во второй половине 1990-х годов миротворческие операции в Боснии и Герцеговине и Косово проводились ООН совместно с НАТО, ЕС и ОБСЕ Фото: Reuters В 1988 году миротворческим силам ООН была присуждена Нобелевская премия мира. Обоснование награды было кратким: «За поддержание мира» Фото: Reuters Международный день миротворцев ООН отмечается ежегодно 29 мая с 2003 года. Примечательно, что с предложением об утверждении этого дня к руководству ООН в соответствии с запросом от Украинской Ассоциации Миротворцев обратилось правительство Украины Фото: AP / Julie Jacobson Россия — активный участник миротворческих операций ООН с 1992 года (когда по решению Верховного совета России 900 российских миротворцев были направлены в состав сил ООН в бывшей Югославии). Кроме российских воинских формирований в миссиях ООН постоянно принимают участие офицеры — военные наблюдатели, не имеющие никакого оружия и пользующиеся дипломатическим статусом и неприкосновенностью Фото: AP / Jane Hahn За всю 66-летнюю историю ООН свои жизни отдали более 3 тыс. миротворцев Фото: AP / Rodrigo Abd Одна из главных новинок в арсенале миротворцев — беспилотные летательные аппараты, впервые поступившие на вооружение миссии ООН в Демократической Республике Конго в 2013 году Фото: Reuters В настоящее время военнослужащие миротворческих сил ООН несут службу в 13 странах Фото: Reuters Смотреть

ООН — площадка для дипломатии и согласования позиций государств. Организация занимается предотвращением конфликтов, является координатором международной гуманитарной помощи, разработчиком норм международного права и формирует глобальную повестку.

В адрес ООН регулярно звучат обвинения в неэффективности — в последние годы они касаются и ближневосточного урегулирования, и конфликта на Украине, и событий в Венесуэле в начале 2026 года.

Впрочем, критика ООН — явление не новое, и поводом для нее периодически становятся события самого различного порядка. Например, в 2011 году чешская делегация подвергла руководство ООН критике за согласование минуты молчания по случаю смерти Ким Чен Ира, но не оказала подобной чести умершему день спустя Вацлаву Гавелу. В 2024-м председательство Саудовской Аравии в комиссии ООН по статусу женщин вызвало всплеск негодования. В 2020 году сотрудники гуманитарной миссии ООН из Непала занесли на Гаити холеру, от которой впоследствии умерло более 10 тыс. человек, а сама организация выплатила только 5% от обещанных $400 млн компенсации. Впрочем, альтернативы ООН пока нет, а сам список претензий к организации отражает многообразие мира и вызовов, с которыми этот мир сталкивается.

В конце 2026 года истекает срок полномочий нынешнего генерального секретаря Антониу Гуттериша. Возможно, избрание нового генерального секретаря сможет усилить международные позиции ООН. Но, по мнению ряда экспертов, структура ООН исторически устроена так, что излишняя самостоятельность или заметная эффективность генсека вызывают раздражение у ключевых игроков.

ООН не автономна — она существует как объединение государств и выражает их волю, и ее авторитет и роль напрямую зависят от состояния международных отношений.

«Не ждите от ООН чудес,— говорил экс-генсек ООН и президент Австрии Курт Вальдхайм.— Мы состоим из суверенных государств. Мы можем достичь лишь того, чего нам позволят наши государства-члены».

ООН может быть реформирована, но в том или ином виде останется востребована, хотя едва ли сможет оправдать ожидания идеалистов, надеющихся на ее превращение в эффективное мировое правительство, располагающее инструментами для моментального разрешения любого кризиса. Потребность в общей площадке для всех государств, от ядерных супердержав до бывших колоний, сохраняется и даже увеличивается по мере нарастания тенденции к новому блоковому размежеванию.

Ростислав Карабут, Артем Кавалерян