Банк России в июле обновит прогноз по траектории ключевой ставки

Банк России на июльском опорном заседании обновит прогноз по траектории изменения ключевой ставки. В основном это затронет планы на 2026-2027 годы, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы дадим наше видение, наше новое видение траектории ключевой ставки, как я уже сказала, на опорном заседании, и оценим динамику, какая может потребоваться по 2026, 2027 и 2028 году»,— сказала госпожа Набиуллина. По ее словам, прогноз будет рассматриваться скорее вверх, чем вниз.

На заседании 19 июня Банк России понизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор рассматривал три варианта снижения показателя — до 14,5%, 14% и 14,25%. По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ предпринял «более сдержанный шаг» после существенного роста кредитования в последние месяцы.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ укоротил шаг».