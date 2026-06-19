Банк России в июле обновит прогноз по траектории ключевой ставки
Банк России на июльском опорном заседании обновит прогноз по траектории изменения ключевой ставки. В основном это затронет планы на 2026-2027 годы, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Мы дадим наше видение, наше новое видение траектории ключевой ставки, как я уже сказала, на опорном заседании, и оценим динамику, какая может потребоваться по 2026, 2027 и 2028 году»,— сказала госпожа Набиуллина. По ее словам, прогноз будет рассматриваться скорее вверх, чем вниз.
На заседании 19 июня Банк России понизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор рассматривал три варианта снижения показателя — до 14,5%, 14% и 14,25%. По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ предпринял «более сдержанный шаг» после существенного роста кредитования в последние месяцы.
Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ укоротил шаг».
В последние несколько лет ситуация с ключевой ставкой Банка России была весьма динамичной. В начале 2023 года ключевая ставка Банка России составляла 7,5%, и регулятор рассматривал возможность её повышения из-за усиления инфляционных рисков, связанных с ростом госрасходов и состоянием рынка труда. Уже к концу 2023 года ставка значительно выросла, достигнув 21%, при этом Эльвира Набиуллина заявляла, что этот уровень необходим для возвращения инфляции к целевым 4%.
В 2024 году, несмотря на ожидания рынка о начале снижения ставки во втором-третьем кварталах, Банк России сохранял жесткую денежно-кредитную политику. В начале 2026 года ЦБ понизил ключевую ставку на 0,5% годовых, но сохранил уверенность в возможности дальнейшего снижения на последующих заседаниях. При этом в Банке России рассчитывают на замедление инфляции за счет бюджета в 2027 году.
Банк России подчеркивал, что высокая ключевая ставка является временной мерой и будет меняться по мере решения вопросов с инфляцией. В ноябре 2024 года Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен снижать ключевую ставку в 2025 году по мере приближения инфляции к 4%. Целевой уровень инфляции в 4% остаётся неизменным для Банка России. Набиуллина же ранее отмечала, что регулятор может рассмотреть возможность повышения ставки, если инфляция продолжит расти.