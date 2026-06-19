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Дорогу к новгородскому аэродрому Кречевицы отремонтировали наполовину

В Новгородском округе продолжается ремонт дороги, ведущей от съезда с Драгунского шоссе к аэродрому Кречевицы. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Под Великим Новгородом обновляют подъезд к аэродрому в рамках нацпроекта

Под Великим Новгородом обновляют подъезд к аэродрому в рамках нацпроекта

Фото: Telegram-канал губернатора Новгородской области Александра Дронова

Под Великим Новгородом обновляют подъезд к аэродрому в рамках нацпроекта

Фото: Telegram-канал губернатора Новгородской области Александра Дронова

Обновление затронет участок протяженностью 1,4 километра. В настоящее время подрядная организация занимается устройством песчаного основания и щебеночного слоя проезжей части, укреплением обочин инертными материалами, установкой бортового камня и подготовкой основания для тротуаров.

Следующим этапом станет монтаж системы освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Как сообщили в правительстве Новгородской области, после завершения работ участок должен стать более удобным и безопасным для движения транспорта и пешеходов.

Матвей Николаев

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