Дорогу к новгородскому аэродрому Кречевицы отремонтировали наполовину
В Новгородском округе продолжается ремонт дороги, ведущей от съезда с Драгунского шоссе к аэродрому Кречевицы. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Под Великим Новгородом обновляют подъезд к аэродрому в рамках нацпроекта
Фото: Telegram-канал губернатора Новгородской области Александра Дронова
Обновление затронет участок протяженностью 1,4 километра. В настоящее время подрядная организация занимается устройством песчаного основания и щебеночного слоя проезжей части, укреплением обочин инертными материалами, установкой бортового камня и подготовкой основания для тротуаров.
Следующим этапом станет монтаж системы освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки.
Как сообщили в правительстве Новгородской области, после завершения работ участок должен стать более удобным и безопасным для движения транспорта и пешеходов.