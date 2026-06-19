У обвиняемого в убийстве 9-летнего ребенка из Петербурга не нашли психических отклонений

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым Петра Жилкина, обвиняемого по делу об убийстве девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.

По его словам, специалисты завершили обследование и не выявили у обвиняемого психических отклонений. Экспертиза пришла к выводу, что мужчина осознавал свои действия, что позволяет продолжить рассмотрение уголовного дела в общем порядке и направить материалы в суд.

Ранее суд продлил Петру Жилкину меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 июля.

По версии следствия, мужчина причастен к убийству девятилетнего мальчика, который пропал днем 30 января. Тело ребенка обнаружили в ночь на 3 февраля в водоеме рядом с Нижним Шингерским водопадом в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Незадолго до этого подозреваемого задержали в Псковской области и доставили в Санкт-Петербург. По данным следствия, он признал вину.

Матвей Николаев