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Трамваи «Чижика» запустили аудиоэкскурсии по истории Красногвардейского района

На четырех маршрутах частной трамвайной сети заработал просветительский проект «Библиотека на рельсах». Пассажиры могут слушать экскурсии об архитектуре, легендах и военной истории этой части Петербурга. Александр Беглов назвал проект примером умной интеграции транспорта в культурную среду, сообщает «Петербургский Дневник».

Пассажиры могут слушать экскурсии об архитектуре, легендах и военной истории

Пассажиры могут слушать экскурсии об архитектуре, легендах и военной истории

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пассажиры могут слушать экскурсии об архитектуре, легендах и военной истории

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект реализован совместно с библиотечной системой района без дополнительных бюджетных затрат. «Чижик» курсирует в Красногвардейском районе с 2018 года.

Кирилл Конторщиков

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