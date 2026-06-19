Трамваи «Чижика» запустили аудиоэкскурсии по истории Красногвардейского района

На четырех маршрутах частной трамвайной сети заработал просветительский проект «Библиотека на рельсах». Пассажиры могут слушать экскурсии об архитектуре, легендах и военной истории этой части Петербурга. Александр Беглов назвал проект примером умной интеграции транспорта в культурную среду, сообщает «Петербургский Дневник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры могут слушать экскурсии об архитектуре, легендах и военной истории

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Пассажиры могут слушать экскурсии об архитектуре, легендах и военной истории

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект реализован совместно с библиотечной системой района без дополнительных бюджетных затрат. «Чижик» курсирует в Красногвардейском районе с 2018 года.

Кирилл Конторщиков