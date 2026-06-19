Матрешка стала символом выборов в Тюменскую областную думу

Матрешка стала маскотом (талисманом) избирательной кампании по выборам депутатов Тюменской областной думы. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Концепцию единого официального стиля информационных материалов о предстоящих выборах представил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

По его словам, использование образа матрешки связано с тем, что Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югру (ХМАО-Югру) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) часто неформально называют «тюменской матрешкой». Это объясняется тем, что три региона входят в состав сложносоставного субъекта РФ — Тюменской области.

Глава облизбиркома отметил, что символ матрешки отражает идею единства. «Матрешка – это актуальный символ, вторящий Году единства народов России, объявленному Президентом России в 2026 году»,— подчеркнул Игорь Халин.

Матрешка оформлена в цветах официальной символики регионов. Рядом с ее изображением размещен слоган — «Без тебя не сложится».

Напомним, выборы депутатов Тюменской областной думы и Государственной думы РФ пройдут 18–20 сентября.

Полина Бабинцева