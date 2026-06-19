Акции ЮГК подешевели более чем на 6% на новостях о состоявшемся аукционе
Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) по состоянию на 15:18 мск торговались на уровне 0,582 руб. за бумагу, дешевея на 6,08%. Примерно через 10 минут котировки скорректировали падение до отметки 0,6025 руб. за штуку (-2,78%).
Так акции ЮГК отреагировали на сообщения о состоявшемся аукционе по продаже 67,2% компании. Победителем торгов стало АО «БТС-Мост Холдинг». Выкупить актив могут за 93,16 млрд руб. при начальной цене 162,02 млрд руб. Помимо бумаг ЮГК в лот входят доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК», сельхозпредприятия и т. д. По данным на конец 2025 года, 94,4% «БТС-Мост Холдинга» владеет Руслан Байсаров.
Челябинский суд передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года. Тогда же были конфискованы доли основного акционера группы Константина Струкова. Еще 22% ЮГК владеет «ААА Управление капиталом» (входит в группу Газпромбанка), 10,8% — в свободном обращении.
Продажа 67,2% акций золотодобывающей компании ЮГК стала итогом длительного процесса, начавшегося с иска Генпрокуратуры в июле 2025 года. Тогда Челябинский суд передал акции и другие активы, включая долю в кузбасской угольной компании «МелТЭК» и сельхозпредприятия, в собственность Росимущества. До этого мажоритарным акционером ЮГК был Константин Струков, которого обвинили в незаконном приобретении ЮГК и еще десяти компаний с использованием служебного положения.
Первые попытки продать ЮГК на аукционе в мае 2026 года оказались неудачными: первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, второй был отменён, так как заявку подал лишь один участник, чьи документы были отклонены. В результате Росимущество решило провести голландский аукцион с возможным снижением цены до 50% от начальных 162,02 млрд рублей. Изначальная начальная стоимость лота составляла 140,4 млрд рублей за 67,2% акций ЮГК.
На протяжении этого процесса акции ЮГК несколько раз демонстрировали значительное падение: на фоне новостей об обысках в офисах компании в июле 2025 года они снизились на 11,7% и еще на 15% после сообщений о требованиях Генпрокуратуры изъять активы. После первых двух несостоявшихся аукционов акции падали на 10% и 8% соответственно. Несмотря на это, Росимущество рассчитывало на скорую продажу актива, а Минфин заявлял об урегулировании ключевых вопросов. Государство также рассматривало возможность продажи пакета акций структуре Газпромбанка, однако торги происходили в открытом формате. Замглавы Минфина Алексей Моисеев уточнил, что вопрос выставления оферты миноритариям после смены основного собственника существует параллельно и не мешает подготовке продажи актива.
В ходе судебного процесса и подготовки к продаже в состав совета директоров ЮГК вошли представители Минпромторга и Газпромбанка, а также независимые директора, что должно было способствовать управлению компанией после её национализации. Наконец, четвертый аукцион, прием заявок на который завершился 18 июня 2026 года, состоялся, что и привело к текущим изменениям в котировках акций ЮГК.