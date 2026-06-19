Акции ЮГК подешевели более чем на 6% на новостях о состоявшемся аукционе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Продажа 67,2% акций золотодобывающей компании ЮГК стала итогом длительного процесса, начавшегося с иска Генпрокуратуры в июле 2025 года. Тогда Челябинский суд передал акции и другие активы, включая долю в кузбасской угольной компании «МелТЭК» и сельхозпредприятия, в собственность Росимущества. До этого мажоритарным акционером ЮГК был Константин Струков, которого обвинили в незаконном приобретении ЮГК и еще десяти компаний с использованием служебного положения.

Первые попытки продать ЮГК на аукционе в мае 2026 года оказались неудачными: первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, второй был отменён, так как заявку подал лишь один участник, чьи документы были отклонены. В результате Росимущество решило провести голландский аукцион с возможным снижением цены до 50% от начальных 162,02 млрд рублей. Изначальная начальная стоимость лота составляла 140,4 млрд рублей за 67,2% акций ЮГК.

На протяжении этого процесса акции ЮГК несколько раз демонстрировали значительное падение: на фоне новостей об обысках в офисах компании в июле 2025 года они снизились на 11,7% и еще на 15% после сообщений о требованиях Генпрокуратуры изъять активы. После первых двух несостоявшихся аукционов акции падали на 10% и 8% соответственно. Несмотря на это, Росимущество рассчитывало на скорую продажу актива, а Минфин заявлял об урегулировании ключевых вопросов. Государство также рассматривало возможность продажи пакета акций структуре Газпромбанка, однако торги происходили в открытом формате. Замглавы Минфина Алексей Моисеев уточнил, что вопрос выставления оферты миноритариям после смены основного собственника существует параллельно и не мешает подготовке продажи актива.

В ходе судебного процесса и подготовки к продаже в состав совета директоров ЮГК вошли представители Минпромторга и Газпромбанка, а также независимые директора, что должно было способствовать управлению компанией после её национализации. Наконец, четвертый аукцион, прием заявок на который завершился 18 июня 2026 года, состоялся, что и привело к текущим изменениям в котировках акций ЮГК.