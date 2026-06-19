Структура Руслана Байсарова выиграла торги по продаже ЮГК

Победителем торгов по продаже золотодобывающей группы ЮГК стало АО «БТС-Мост Холдинг», следует из итогового протокола аукциона. Компания может выкупить актив за 93,16 млрд руб. при начальной цене 162,02 млрд руб. В лот входят 67,2% акций ПАО ЮГК, доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК», сельхозпредприятия и т. д.

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По данным отчетности, на конец 2025 года 94,4% акций «БТС-Мост Холдинг» владеет Руслан Байсаров.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли основного акционера группы Константина Струкова. Еще 22% ЮГК владеет «ААА Управление капиталом», входящее в группу Газпромбанка, 10,8% — в свободном обращении. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента.

О неудачных попытках продать ЮГК читайте в материале «Золото увязло в дисконтах».