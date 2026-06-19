Обновленный сквер Леонарда Эйлера открыли в Петербурге
На 10-й линии Васильевского острова завершилось благоустройство сквера имени математика Леонарда Эйлера, жившего неподалеку. По поручению губернатора Александра Беглова здесь обновили дорожки, освещение и установили тематическую детскую площадку. Пространство сочетает зоны отдыха с элементами научного наследия академика.
Пространство сочетает зоны отдыха с элементами научного наследия академика
Фото: Вице-губернатор Евгений Разумишкин
«Теперь у жителей Васильевского острова есть удобное и безопасное пространство для досуга и прогулок»,— сообщили в Смольном.
Благоустройство выполнено в рамках приоритета «Комфорт и уют в городе». Поручение привести сквер в порядок губернатор дал в марте прошлого года на личном приеме граждан.