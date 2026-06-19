Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине

Власти США могут изменить подход к урегулированию конфликта на Украине, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что поддерживает связь с госсекретарем США Марко Рубио, периодически созванивается с ним по телефону.

«У нас есть ощущение, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции (трансляция велась на сайте МИД). Сроков визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также зятя американского президента Джареда Кушнера пока нет, отметил Сергей Лавров.

В прошлый раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал встречу российских властей с американскими переговорщиками до конца июня.