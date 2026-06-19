Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине
Власти США могут изменить подход к урегулированию конфликта на Украине, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что поддерживает связь с госсекретарем США Марко Рубио, периодически созванивается с ним по телефону.
«У нас есть ощущение, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции (трансляция велась на сайте МИД). Сроков визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также зятя американского президента Джареда Кушнера пока нет, отметил Сергей Лавров.
В прошлый раз Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию в конце января. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал встречу российских властей с американскими переговорщиками до конца июня.
Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном изменении подхода США к урегулированию конфликта на Украине прозвучало на фоне продолжающихся усилий по поиску мирного решения. В феврале 2025 года в Эр-Рияде состоялись первые после начала СВО переговоры между делегациями России и США, в которых участвовали Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны договорились создать переговорные группы высокого ранга для урегулирования украинского конфликта, восстановить штат посольств и работать над организацией встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, активно участвовали в этих дипломатических усилиях, встречаясь с российским президентом и украинским главой МИД для обсуждения территориальных вопросов и гарантий безопасности.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании завершить украинский конфликт, называя его «войной Байдена». Его план по Украине, опубликованный Axios, включал 28 пунктов, среди которых отказ НАТО от размещения войск на Украине и признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими. Однако этот план вызвал противодействие со стороны европейских союзников, таких как Германия, которые настаивали на расширении формата переговоров с включением Европы и сохранении европейских требований, которые российская сторона расценивает как нереалистичные.
Несмотря на заявления Трампа о готовности обсуждать мирное урегулирование с Путиным, общественное мнение в США становится более благосклонным к поиску компромиссов. Опросы, проведенные в 2025 году, показали, что большинство американцев, в том числе республиканцы, одобряют контакты с Москвой и поиск путей к миру. Согласно опросу Harvard/Harris Poll, 72% респондентов выступают за соглашение между Украиной и Россией, а 60% поддерживают вступление в прямые переговоры с Россией. Эти настроения отражают нарастающую «усталость от войны» и готовность американского общества к территориальным уступкам со стороны Украины ради завершения конфликта.