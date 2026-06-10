Золото увязло в дисконтах

Аукцион по продаже 67,2% акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) не состоялся и в третий раз. Единственная заявка от Михаила Пимулина была отклонена, поскольку претендент не внес задаток в 32,4 млрд руб., сославшись на технические трудности. В условиях отсутствия спроса и высокой стартовой оценки эксперты и юристы полагают, что государство может перейти к поэтапному снижению цены или временно передать актив под управление госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южуралзолото Фото: Южуралзолото

Третий аукцион по продаже 67,2% акций ПАО ЮГК признан несостоявшимся из-за отсутствия участников, следует из уведомления в системе ГИС «Торги». За день 10 июня акции компании подешевели на Московской бирже на 1,8%, до 0,57 руб. за бумагу. Заявку единственного претендента — Михаила Пимулина (подавал как физлицо) — отклонили, поскольку он не внес задаток. Как он пояснил СМИ, с этим у него возникли «технические трудности».

Активы группы ЮГК выставлены на продажу с мая. Предыдущие торги также провалились: на первом аукционе со стартовой ценой 162 млрд руб. не было заявок, а на торгах на понижение заявился лишь один участник при необходимом минимуме в два. Новый аукцион с той же стартовой ценой (шаг — 2%, или 3,24 млрд руб., задаток — 20%) также не привлек покупателей.

Контрольный пакет ЮГК оказался у государства после того, как суд Челябинска передал компанию во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли основного акционера группы Константина Струкова. Еще 22% ЮГК владеет «ААА Управление капиталом», входящее в группу Газпромбанка, 10,8% — в свободном обращении. Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента. В 2025 году производство золота выросло на 13%, до 12 тонн, в 2026 году планируется увеличить показатель до 12,5–14 тонн. Выручка ЮГК за 2025 год выросла на 43,4%, до 108,8 млрд руб., EBITDA — на 23,9%, до 42,6 млрд руб., чистая прибыль — на 81,2%, до 16 млрд руб.

Вопрос об обязательной оферте миноритариям снят указом президента: при ускоренной продаже актива ее выставляет новый владелец. Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 выразил надежду на конкурентную борьбу за актив, отметив «комфортные цены на золото» и «неплохие показатели» компании.

Если аукцион по продаже госимущества признан несостоявшимся несколько раз, применяется поэтапный механизм, установленный законодательством, поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «В том числе возможна продажа посредством публичного предложения, когда цена снижается по установленному графику, пока не появится покупатель,— рассказывает он.— Кроме того, при таком способе продажи устанавливается минимальная цена, ниже которой продавать нельзя. Возможна продажа без объявления цены, когда покупатели подают свои предложения и побеждает покупатель, предложивший наибольшую цену». Как вариант, государство просто может снять с продажи данный актив до лучших времен, заключает он.

Несостоявшийся аукцион означает, что стартовая цена продажи и другие условия с учетом юридической истории и токсичности актива не вызвали интереса у потенциальных покупателей, говорит господин Учитель. В отсутствие правовой определенности, полагает он, бизнес просто не готов рисковать.

«Есть версия, что в свете последних событий актив могут вернуть владельцу, но два других источника называют ее фантастической,— рассказывает собеседник “Ъ” на рынке золотодобычи.— Также большинство экспертов не считают возможной продажу актива по минимальной цене. Продажа с дисконтом 90% (за 14 млрд руб., в соответствии с правилами приватизации) репутационно неприемлема для государства, будет упущена выгода с учетом текущей рыночной стоимости актива, запасов золота на балансе и т. д. Поэтому, скорее всего, примут решение временно передать под управление госкорпорации — как вариант, в контур управления "Ростеха"». Ранее в качестве основных претендентов называли УГМК и связанные с ней структуры или госбанки.

Если предположить, что на актив все-таки есть потенциальные покупатели, но за меньшую цену, рассуждает Сергей Учитель, то, скорее всего, следует ожидать публичного предложения, в ходе которого объект и будет приобретен. «Не исключено, что сейчас идут закулисные переговоры между государством и потенциальным покупателем, согласование стоимости, или государство пытается убедить такого покупателя в необходимости приобретения, как это мы уже могли наблюдать при продаже иных изъятых в пользу государства активов»,— полагает юрист.

Полина Трифонова