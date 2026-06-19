Канадского хоккеиста Максима Комтуа обменяли из «Динамо» в «Спартак»
Московский хоккейный клуб «Динамо» обменял канадского нападающего Максима Комтуа в столичный «Спартак». Взамен состав бело-голубых пополнил российский нападающий Никита Коростелев.
27-летний Максим Комтуа выступал за «Динамо» на протяжении двух сезонов. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 134 матча, в которых набрал 97 (47 шайб + 50 голевых передач) очков. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ в сезоне-2024/25. В составе сборной Канады нападающий завоевал золото (2021) и серебро (2022) чемпионатов мира.
Никите Коростелеву 29 лет. Ранее он выступал за владивостокский «Адмирал», московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург», череповецкую «Северсталь» и челябинский «Трактор». Всего на его счету 381 матч и 190 (116 + 74) очков. В прошлом сезоне форвард стал лучшим снайпером «Спартака».
По итогам прошлого регулярного чемпионата «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» финишировал восьмым. В play-off обе команды не сумели преодолеть первый раунд. Бело-голубые уступили минскому «Динамо» (счет в серии до четырех побед — 0:4). Красно-белые проиграли будущему чемпиону, ярославскому «Локомотиву» (1:4).
Переход Максима Комтуа в «Спартак» и Никиты Коростелева в «Динамо» является не первым случаем обмена игроками между этими московскими хоккейными клубами, участвующими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Ранее, например, в 2026 году стало известно о переходе вратаря Дмитрия Николаева из «Спартака» в челябинский «Трактор» за денежную компенсацию. В том же году «Трактор» обменялся с московским «Динамо», получив нападающего Александра Кисакова, а «Динамо» — денежную компенсацию. В целом, обмены игроков между клубами КХЛ являются распространенной практикой; в ноябре 2024 года пермский «Молот» обменял Романа Ивашова в ХК «Тамбов», а в декабре 2024 года «Трактор» обменял Дилана Сикьюру в «Динамо» в обмен на Андрея Прибыльского и Матвея Гуськова.
Московские «Динамо» и «Спартак» являются давними соперниками в рамках КХЛ, их матчи часто проходят в напряженной борьбе. Например, в январе 2024 года «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф КХЛ до 2025 года эти команды встречались. В 2026 году в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак». В то же время, в марте 2026 года московский «Спартак» победил «Локомотив» в овертайме во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ, сравняв счет в серии.
При этом стоит отметить, что московское «Динамо» до текущего обмена уже проявляло намерение омолодить состав команды перед следующим сезоном КХЛ, как заявлял президент клуба Виктор Воронин в апреле 2026 года. Тогда же Сергей Сушко, генеральный директор «Динамо», отмечал, что команда будет ждать восстановления ряда возрастных игроков. В декабре 2025 года Вячеслав Козлов был утвержден главным тренером московского «Динамо», но по окончании сезона клуб не стал продлевать с ним контракт.
После сезона 2025/2026 Вячеслав Козлов, экс-главный тренер «Динамо», вошел в штаб «Шанхай Дрэгонс» в качестве ассистента главного тренера. А в мае 2026 года «Спартак» подписал новый двухлетний контракт с нападающим Даниилом Гутиком, который ранее хотел попробовать себя в Северной Америке.