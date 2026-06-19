Канадского хоккеиста Максима Комтуа обменяли из «Динамо» в «Спартак»

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переход Максима Комтуа в «Спартак» и Никиты Коростелева в «Динамо» является не первым случаем обмена игроками между этими московскими хоккейными клубами, участвующими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Ранее, например, в 2026 году стало известно о переходе вратаря Дмитрия Николаева из «Спартака» в челябинский «Трактор» за денежную компенсацию. В том же году «Трактор» обменялся с московским «Динамо», получив нападающего Александра Кисакова, а «Динамо» — денежную компенсацию. В целом, обмены игроков между клубами КХЛ являются распространенной практикой; в ноябре 2024 года пермский «Молот» обменял Романа Ивашова в ХК «Тамбов», а в декабре 2024 года «Трактор» обменял Дилана Сикьюру в «Динамо» в обмен на Андрея Прибыльского и Матвея Гуськова.

Московские «Динамо» и «Спартак» являются давними соперниками в рамках КХЛ, их матчи часто проходят в напряженной борьбе. Например, в январе 2024 года «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 3:2 в овертайме в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф КХЛ до 2025 года эти команды встречались. В 2026 году в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак». В то же время, в марте 2026 года московский «Спартак» победил «Локомотив» в овертайме во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ, сравняв счет в серии.

При этом стоит отметить, что московское «Динамо» до текущего обмена уже проявляло намерение омолодить состав команды перед следующим сезоном КХЛ, как заявлял президент клуба Виктор Воронин в апреле 2026 года. Тогда же Сергей Сушко, генеральный директор «Динамо», отмечал, что команда будет ждать восстановления ряда возрастных игроков. В декабре 2025 года Вячеслав Козлов был утвержден главным тренером московского «Динамо», но по окончании сезона клуб не стал продлевать с ним контракт.

После сезона 2025/2026 Вячеслав Козлов, экс-главный тренер «Динамо», вошел в штаб «Шанхай Дрэгонс» в качестве ассистента главного тренера. А в мае 2026 года «Спартак» подписал новый двухлетний контракт с нападающим Даниилом Гутиком, который ранее хотел попробовать себя в Северной Америке.