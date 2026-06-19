«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, какие решения на основе ИИ внедряются в медицину по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В разгар пандемии одной из самых востребованных услуг стала компьютерная томография легких. Очереди на КТ растягивались на много часов, а врачи-рентгенологи работали на пределе возможностей, часто вручную анализируя снимки. Тогда же стало очевидно: автоматизированный помощник в таких ситуациях необходим.

И сегодня решение найдено. По нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» ученые Политехнического института Новгородского госуниверситета обучили нейросеть выявлять COVID-19, онкопатологии и другие легочные заболевания по трехмерным снимкам КТ. Кто и как может использовать этот продукт, “Ъ FM” рассказал автор разработки, старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем Политехнического института НовГУ Игорь Кулаков:

«Ее задача — быть рекомендательной системой, то есть дополнительным инструментом поддержки принятия решений. Она может помочь врачу быстрее обратить внимание на подозрительные участки снимка, снизить влияние человеческого фактора и уменьшить риск пропуска важных изменений. Такая система может быть полезна для студентов-медиков или молодых специалистов как обучающий инструмент. Она показывает, на какие признаки стоит обращать внимание при анализе снимков компьютерной томографии.

Технически такую систему можно встроить в рабочее место врача или программу просмотра медицинских изображений. После загрузки КТ-снимка алгоритм анализирует данные и выдает предварительную оценку: есть ли какие-то признаки отклонений, насколько они выражены и какие области изображения требуют дополнительного внимания специалиста».

Предполагается, что прежде всего новую систему будут использовать при исследовании здоровья сотрудников крупных энергетических предприятий.