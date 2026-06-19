Париж и романтика в новой коллекции LETTYMURR

Российский бренд белья и одежды LETTYMURR представил в Париже новую коллекцию, вдохновленную эстетикой французской чувственности и кабаре. В основу капсулы легли контрасты фактур и цвета: шелковый макси-пояс и кружевное бра доступны в четырех оттенках, включая карамельный и серебряный. Акцент сделан на тренде boudoir dressing — это, например, полупрозрачная юбка с перьями или корсетный бра. Дизайнеры коллекции предлагают носить нижнее белье как элемент гардероба — популярный в последнее время способ добавить образу ярких акцентов. Платье-комбинация из сатина предлагается в линейке как для вечерних, так и для дневных выходов. Новая коллекция уже доступна на сайте и в бутике LETTYMURR.

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