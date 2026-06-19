Городской Сабантуй, выставка работ Василия Неясова и «Ночной бизнес»

В Челябинске на предстоящей неделе продолжится фестиваль «Театры без крыш» с показом спектаклей под открытым небом. В парке им. Юрия Гагарина также состоится городской Сабантуй. С концертом в город приедет известный артист Xolidayboy. В театрах представят спектакль «Гроза» по одноименному произведению Александра Пушкина, балет «Ромео Джульетта» и «Золушка». Кроме того, в Челябинске состоится показ выпускных спектаклей академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. На выставках покажут традиционные промыслы и работы художника Василия Неясова. Кинотеатры пополнятся фильмами «Ночной бизнес», «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» и «Малыш-каратист».



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Фестивали и городские мероприятия

В Челябинске продолжается фестиваль «Театры без крыш». На сцене в Арт-сквере 20 июня каждый час с 13:00 до 18:00 будут показывать спектакли под открытым небом. Начнется день с постановки «Проведение в сны» (Театральное пространство Свободы), далее покажут спектакль «Баушка» (Театр «НеБолет»). В 15:00 санкт-петербургский театр «Комик-Трест» сыграет спектакль «Улитная рапсодия», после чего клоунесса из Казани выступит с постановкой «SOS». Завершат день музыкально-пластический театр «Аккорд» с «Долиной Солнечного ветра» и Алексей Тить со спектаклем-ожиданием «СаСя». Вход на все спектакли свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Театры без крыш» в Челябинске, 2024

Фото: Олег Кормильцев Фестиваль «Театры без крыш» в Челябинске, 2024

Фото: Олег Кормильцев

Возле села Демарино в Пластовском округе 20 июня состоится торжественное открытие 32-го Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества. На главной сцене в 11:30 стартует вступительный пролог «Река времени. Урал — хроники единства». После этого в 12:00 пройдет торжественная церемония открытия Бажовского фестиваля. В 16:00 запланировано выступление оркестра народных инструментов «Малахит», после этого — заслуженного коллектива народного творчества РФ «Ералаш» и ансамбля «Солнечная радуга» из Перми. Кроме того, в 19:45 на главную сцену выйдет фолк-группа «Матреха», а в 20:00 — фолк-группа «Ягода». В течение всего дня будут работать ярмарочные улицы, мастер-классы по парению, «Уральская кухня» и 11 подворий, представляющих быт народов Челябинской области.

Завершится фестиваль 21 июня. В 12:00 на главной сцене состоится церемония закрытия, в 12:30 — большой Бажовский хоровод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бажовский фестиваль народного творчества в Пластовском округе, 2023

Фото: пресс-служба ЦГЦНТ Бажовский фестиваль народного творчества в Пластовском округе, 2023

Фото: пресс-служба ЦГЦНТ

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 20 июня пройдет городской Сабантуй. Праздник начнется в 12:00. В программе мероприятия: национальные игры, спортивные состязания, творческие мастер-классы, ярмарка, работа юрт и традиционных подворий. На сцене также выступит Учалинская филармония Республики Башкортостан, фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек» и группа «Баян-позитив».

Концерты

В концертном зале «Таганай» 20 июня выступит Xolidayboy (Иван Минаев). Артист порадует поклонников хитами «Пожары», «Океаны», «Мания», «Моя хулиганка» и многими другими песнями. Стоимость билета от 3 тыс. до 6 тыс. руб. 16+

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певец Иван Минаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Во Дворце спорта «Юность» 20 июня вновь состоится выступление «Шоу воды, огня и света!» от Московского цирка Никулина. Под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола выступят лауреаты международных наград: акробаты на джамперах, воздушные гимнасты и дрессировщики экзотических животных. Стоимость билета от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. 0+

Спектакли

В Молодежном театре 20 июня состоится показ спектакля «Гроза» по одноименному произведению Александра Островского. Режиссер Дарья Догадова превращает постановку в ностальгическую притчу о возвращении «домой». В спектакле личность сталкивается с обществом, свобода оказывается испытанием, а пьеса Островского превращается в историю метафизического разрыва между земным и небесным. Стоимость билета от 600 руб. 15+

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки продолжается фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». В рамках мероприятия академия Русского балета имени А. Я. Вагановой 21 и 22 июня представят выпускной спектакль. Ректором учреждения является народный артист РФ Николай Цискаридзе. Первое отделение включает балет «Классическая симфония» на музыку Сергея Прокофьева, миниатюру «Детское Pas de deux» на музыку Павла Чайковского, одноактный балет «Баллады» на музыку Фредерика Шопена. В рамках второго отделения выпускники академии представят сюиту из балета «Дон Кихот». Стоимость билета от 1,5 тыс. до 12 тыс. руб. 6+

Кроме того, в Челябинск в рамках фестиваля приедет Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. 23 и 24 июня артисты представят балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», в 25 и 26 июня — «Золушку». Стоимость билета от 800 до 6 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Выставки

В историческом музее Южного Урала заработала фотовыставка «Свет традиций». В экспозиции — более 25 снимков, на которых изображены каслинское литье, златоустовская гравюра, гжель, малахит, хохлома и матрешки. Участники лаборатории «Этномедиа» проекта «Культурный цех. Традиции» показали, как традиционные промыслы перекликаются с современностью. Вход свободный.

В музее изобразительных искусств открылся выставочный проект «Мастера искусств: Василий Андреевич Неясов», приуроченный к 100-летию со дня рождения художника. На выставке представлены свыше 70 работ, в которых воплотились лучшие черты русской реалистичной школы живописи, из фондов Челябинского государственного музея изобразительных искусств и собрания семьи Василия Неясова. Стоимость билета 200–400 руб. 6+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 25 июня появится фильм «Ночной бизнес» с Расселом Кроу в главной роли. Главный герой Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей женой. Посреди ночи бизнесмена грабят, забирая отмытые деньги картеля. Теперь главному герою предстоит защитить свою семью и вернуть авторитет. 18+

С 25 июня в кинотеатрах Челябинска также выйдет в прокат мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». В новых приключения богатырям нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы-Яги и поставить на место зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. 6+

В челябинских кинотеатрах с 25 июня можно посмотреть фильм «Малыш-каратист». Пока родители двенадцатилетнего Саши находятся в командировке в Африке, мальчик на время уезжает из Москвы к тете в Пятигорск. Местные дети, школьная травля и конфликты теперь становятся частью его жизни. Выясняется, что родители Саши пропадают во время наводнения. Мальчик впадает в отчаяние и поисках новой опоры находит новое увлечение — карате. Спорт и строгий учитель Дмитрий помогают ему преодолеть страх и закалить характер. В главных ролях — Роман Курцын и Мирон Проворов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Роман Курцын

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Актер Роман Курцын

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ольга Воробьева