Московское «Динамо» продлило контракт с генеральным директором Пивоваровым

Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с генеральным директором команды Павлом Пивоваровым. Новое соглашение действует до 2029 года.

Павел Пивоваров был назначен на эту должность в январе 2021 года. Также он входит в совет директоров «Динамо». До работы в столичном клубе господин Пивоваров занимал должность исполнительного директора петербургского «Зенита».

«За это время клуб дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России и играл в финале Кубка, существенно увеличил аудиторию, посещаемость ''ВТБ Арены'', коммерческие доходы и многие другие бизнес-показатели, проводил международные турниры и шоу-матчи, вышел на лидирующие позиции в спортивном маркетинге и бизнесе»,— говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» с 45 очками заняло седьмое место в турнирной таблице. По окончании сезона команду возглавил немец Сандро Шварц.

Таисия Орлова