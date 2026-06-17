От ЦБ ждут продолжения

Макроэкономические данные, вышедшие перед заседанием совета директоров Банка России 19 июня, свидетельствуют в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Инфляционные ожидания населения обновили минимум почти за год, ценовые прогнозы бизнеса также улучшились. При этом снижение инфляционного давления фиксируется на фоне нарастающих рисков замедления экономики. В этих условиях аналитики практически единодушно ожидают снижения ключевой ставки еще на 0,5 процентных пункта — до 14% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Опубликованные 17 июня данные добавили аргументов в пользу продолжения смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Как сообщил Банк России, инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в июне снизились до 12,4% с 13% месяцем ранее. Это минимальное значение с середины прошлого года. Наблюдаемая населением инфляция сократилась до 14,2% с 15,1% в мае. Ценовые ожидания компаний также снизились. Прогнозируемые ими темпы роста цен на ближайшие три месяца в годовом выражении сократились с 3,4% до 3% по экономике в целом, с 6% до 5,6% — в розничной торговле и с 2,9% до 2,1% — в производстве потребительских товаров.

Дополнительным аргументом в пользу смягчения ДКП могут стать и опубликованные 17 июня данные Росстата о производстве ВВП. В первом квартале, согласно первой оценке ведомства, экономика сократилась на 0,2% в годовом выражении, и основной вклад в это снижение внесли строительство (минус 9,7%), транспортировка и хранение (минус 1,8%), обработка (минус 1,5%).

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

По оценке Егора Сусина из Газпромбанка, текущая инфляция за последние три месяца составляет всего около 3,3% в пересчете на годовые темпы против 4,1%, которые Банк России закладывал в своем прогнозе. При этом накопленный эффект жесткой ДКП продолжает проявляться во внутреннем спросе.

Данные «СберИндекса» и «Мониторинга финансовых потоков» от ЦБ, опубликованные на прошлой неделе, показали, что восстановление экономической активности во втором квартале во многом обеспечивается экспортными отраслями, а внутренний спрос остается слабым. По оценке ПСБ, предприятия, ориентированные на инвестиционный спрос и государственные расходы, продолжают сокращать денежные потоки, а сегменты, связанные с потреблением домохозяйств, демонстрируют лишь минимальный рост (см. “Ъ” от 17 июня).

На этом фоне сформировался практически полный консенсус аналитиков о том, что июньское решение ЦБ по ставке будет по-прежнему осторожным.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Telegram-канала «Холодный расчет», большинство экспертов инвестбанков, управляющих компаний и исследовательских центров ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 процентных пункта — до 14%. Прогноз о сохранении ставки также присутствует, но является скорее исключением.

Важным фактором при принятии решения регулятором может стать и изменение внешнего фона. Еще недавно одним из рисков считался возможный скачок нефтяных цен в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке. Однако к заседанию ЦБ ситуация изменилась: цены на нефть в результате мирных договоренностей сторон заметно снизились.

В результате к заседанию 19 июня Банк России подходит в ситуации, когда данные одновременно указывают на снижение инфляционного давления и на нарастающие риски замедления экономики. Если еще весной основной проблемой для ЦБ были инфляционные риски, то теперь все заметнее выглядят риски чрезмерного охлаждения внутреннего спроса и инвестактивности. «Самое неприятное — это бюджетная неопределенность и заявленное Минфином увеличение дефицита на горизонте до 2029 года. Больший бюджетный стимул — выше спрос и, возможно, инфляция»,— отмечает Дмитрий Полевой из «Астра УА».

Артем Чугунов