Продажи автомобилей Volga в России начнутся в июне

Российско-китайский автомобиль Volga появится в продаже в июне 2026 года. У официальных дилеров будут представлены три модели: кроссоверы К40 и К50, а также седан С50, сообщили в пресс-службе компании.

Стоимость К40 будет начинаться от 2,75 млн руб., К50 — от 4,2 млн руб. Седан будет стоить от 2,9 млн руб. Автомобили выпускают на промышленной площадке Горьковского автозавода.

Как писал «Ъ-Приволжье», автомобили Volga созданы на платформе китайского Geely — кроссоверов Monjaro, Atlas и седана бизнес-класса Preface. В феврале компания-производитель АО «Нижегородские легковые автомобили» анонсировала, что серийное производство машин на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во втором квартале.