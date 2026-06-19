В Астраханской области назвали причину затора судов в Волго-Каспийском канале
Затор судов в Волго-Каспийском канале связан с заилением русла из-за высокого паводка, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Власти региона решили привлечь дополнительную специализированную технику для устранения затора.
«Подобное явление носит ежегодный временный характер и возникает после окончания режима сброса воды, которая при активном движении во время паводка в том числе переносит песок и ил, в результате чего образуются такие наносы»,— сообщили в пресс-службе губернатора «РИА Новости». Власти подчеркнули, что паводок стал крупнейшим за последние 20 лет.
Движение на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановили с 00:00 мск 19 июня по 00:00 22 июня для проведения аварийно-восстановительных работ. Ведутся круглосуточные дноуглубительные работы с применением четырех земснарядов. В пробку встали более 20 судов.
В целом, паводки — это регулярное явление, которое приводит к подтоплениям и нарушениям. Так, уже в 2024 году, согласно метке даты текста, несколько российских регионов, включая Курганскую, Тюменскую, Оренбургскую и Свердловскую области, находились в сложной паводковой ситуации. Паводки вызывают подъем уровня воды, что может привести к затоплению домов, дорог и мостов, а также к ограничениям в движении транспорта.
Заторы на водных путях, как в случае с Волго-Каспийским каналом, являются одним из последствий паводков. Ранее подъем воды из-за затора произошел в реке Томь в районе Юрги, что привело к подтоплению домов и дач. Затонувшие суда также могут создавать угрозу для судоходства и ухудшать экологическое состояние водоемов, что подчеркивает необходимость своевременного устранения таких препятствий.