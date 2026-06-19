В Астраханской области назвали причину затора судов в Волго-Каспийском канале

Затор судов в Волго-Каспийском канале связан с заилением русла из-за высокого паводка, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Власти региона решили привлечь дополнительную специализированную технику для устранения затора.

«Подобное явление носит ежегодный временный характер и возникает после окончания режима сброса воды, которая при активном движении во время паводка в том числе переносит песок и ил, в результате чего образуются такие наносы»,— сообщили в пресс-службе губернатора «РИА Новости». Власти подчеркнули, что паводок стал крупнейшим за последние 20 лет.

Движение на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала приостановили с 00:00 мск 19 июня по 00:00 22 июня для проведения аварийно-восстановительных работ. Ведутся круглосуточные дноуглубительные работы с применением четырех земснарядов. В пробку встали более 20 судов.